Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dinamo vrea să dea lovitura iernii în Liga 1! Oficialii „câinilor” negociază aducerea unui fundaș din Italia - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dinamo vrea să dea lovitura iernii în Liga 1! Oficialii „câinilor” negociază aducerea unui fundaș din Italia

Dinamo vrea să dea lovitura iernii în Liga 1! Oficialii „câinilor” negociază aducerea unui fundaș din Italia

Daniel Işvanca Publicat: 19 decembrie 2025, 18:32

Comentarii
Dinamo vrea să dea lovitura iernii în Liga 1! Oficialii câinilor” negociază aducerea unui fundaș din Italia

Jucătorii de la Dinamo alături de suporteri / SPORT PICTURES

Fără minut jucat în Serie B de când a fost împrumutat la Sampdoria, Andrei Coubiș este gata să ia o decizie radicală și să schimbe echipa chiar din această iarnă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fundașul care aparține de AC Milan a fost dorit în vară de Dinamo București, iar oficialii „câinilor” au reactivat interesul pentru fotbalistul cotat la 100.000 de euro.

Dinamo vrea să-l transfere pe Andrei Coubiș

Andrei Coubiș a refuzat-o pe Dinamo în vara acestui an și a acceptat propunerea celor de la Sampdoria, fiind împrumutat de AC Milan la formația din Serie B.

Doar că lucrurile nu au mers în direcția în care și-ar fi dorit fotbalistul român, care nu a jucat nici măcar un minut în tricoul noii sale echipe. Din acest motiv, acesta este hotărât să facă o schimbare în iarnă și să dea curs ofertei de la Dinamo, care și-a manifestat din nou interesul pentru Coubiș, anunță fanatik.ro.

Prin aducerea românului, Dinamo ar acoperi o posibilă plecare a lui Kennedy Boateng, jucător urmărit de mai multe echipe în prezent. Fotbalistul de 22 de ani poate evolua atât în centrul apărării, cât și pe postul de fundaș dreapta.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Gheorghe a dat lovitura cu un soi de usturoi pe care îl vinde cu 100 de lei/kg. Are comenzi și în străinătate
Observator
Gheorghe a dat lovitura cu un soi de usturoi pe care îl vinde cu 100 de lei/kg. Are comenzi și în străinătate
Anunț oficial pentru șoferii din România. Ce prețuri se majorează de la 1 ianuarie 2026: ”Abia atunci se va simți adevăratul impact”
Fanatik.ro
Anunț oficial pentru șoferii din România. Ce prețuri se majorează de la 1 ianuarie 2026: ”Abia atunci se va simți adevăratul impact”
18:25
FC Botoşani – CFR Cluj LIVE TEXT (20:00). Moldovenii pot urca pe primul loc. Echipele de start
18:07
George Pușcaș, atacantul ideal pentru Dinamo? Ce spune fostul jucător al „câinilor”
18:00
FotoCSA Steaua şi-a premiat sportivii! Echipa de fotbal, care e pe locul 8 în Liga 2, cea mai bună a anului!
17:48
Valentin Mihăilă, aproape de un transfer spectaculos! Românul, așteptat într-un campionat puternic
17:38
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 19 decembrie
17:19
Vestea primită de Ștefan Baiaram, după eliminarea șocantă a Craiovei din Conference League
Vezi toate știrile
1 Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică” 2 Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine” 3 FotoCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor 4 Fostul mijlocaș de la CFR Cluj și FCSB a ajuns să spele mașini de lux la 33 de ani: „Băi, cine ți-a dat ideea asta?” 5 Internaţionalul Mario Pineida a fost asasinat! Mama fotbalistului a fost şi ea atacată 6 Dinamo a început negocierile pentru prima mutare a iernii. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Avem un atu în plus”
Citește și
Cele mai citite
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”