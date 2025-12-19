Dinamo vrea să dea lovitura iernii în Liga 1! Oficialii „câinilor” negociază aducerea unui fundaș din Italia - Antena Sport

Fără minut jucat în Serie B de când a fost împrumutat la Sampdoria, Andrei Coubiș este gata să ia o decizie radicală și să schimbe echipa chiar din această iarnă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fundașul care aparține de AC Milan a fost dorit în vară de Dinamo București, iar oficialii „câinilor” au reactivat interesul pentru fotbalistul cotat la 100.000 de euro.

Dinamo vrea să-l transfere pe Andrei Coubiș

Andrei Coubiș a refuzat-o pe Dinamo în vara acestui an și a acceptat propunerea celor de la Sampdoria, fiind împrumutat de AC Milan la formația din Serie B.

Doar că lucrurile nu au mers în direcția în care și-ar fi dorit fotbalistul român, care nu a jucat nici măcar un minut în tricoul noii sale echipe. Din acest motiv, acesta este hotărât să facă o schimbare în iarnă și să dea curs ofertei de la Dinamo, care și-a manifestat din nou interesul pentru Coubiș, anunță fanatik.ro.

Prin aducerea românului, Dinamo ar acoperi o posibilă plecare a lui Kennedy Boateng, jucător urmărit de mai multe echipe în prezent. Fotbalistul de 22 de ani poate evolua atât în centrul apărării, cât și pe postul de fundaș dreapta.