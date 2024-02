Iubita fiului lui Ion Ţiriac a rupt tăcerea despre decizia radicală de a pleca din România: "Mereu mi-am dorit asta!" - Antena Sport

Reclamă

Mi-am dorit să locuiesc 50%-50%, adică jumătate de an în România și jumătate de an în afară. Bine, impropriu spus jumătate de an, pentru că eu călătoresc extrem de mult” a spus Sorana Cîrstea pentru digisport.ro.

Sorana Cîrstea, tot mai aproape de Top 20 WTA

Sorana Cîrstea este tot mai aproape de Top 20 WTA! După sfertul de finală de la Abu Dhabi, Cîrstea a urcat până pe locul 22 WTA. Cea mai bună clasare din cariera româncei a fost locul 21, în 2013.

Ana Bogdan şi Jaqueline Cristian au urcat şi ele în clasamentul WTA, după prestaţii foarte bune la Transylvania Open. Ana Bogdan a jucat finala, acolo unde a fost învinsă de Karolina Plsikova, în timp ce Jaqueline Cristian s-a oprit în semifinale, fiind învinsă chiar de Ana Bogdan.

Cîrstea a urcat patru locuri faţă de săptămâna trecută şi este pe poziţia 22, cu 1829 puncte. Ana Bogdan a urcat de pe locul 65 pe 54 şi are 1164 puncte.

Jaqueline Cristian, semifinalistă la Transylvania Open, a urcat nouă poziţii, până pe locul 72 (976 de puncte). Dincolo de top 100, Irina Begu a coborât un loc, ea fiind acum pe 118, cu 632 de puncte. În top 200 mai sunt Gabriela Ruse (coborâre pe locul 153, cu 501 de puncte), Irina Bara (urcare de trei locuri până pe 174, cu 436 de puncte) şi Miriam Bulgaru (urcare de două locuri, pe 193, cu 405 puncte).

