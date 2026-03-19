Lando Norris va avea statuie la celebrul Madame Tussauds! “E ireal”

Galeria celebrităţilor de ceară a celebrului muzeu londonez Madame Tussauds se va îmbogăţi curând cu statuia campionului mondial de Formula 1, britanicul Lando Norris, scrie DPA.
Pilotul lui McLaren, în vârstă de 26 de ani, a lucrat îndeaproape cu artiştii din echipa de studio a muzeului pentru a produce o statuie din ceară de la cască până la picioare.
Lando Norris va avea statuie la celebrul Madame Tussauds
“Este ireal să mă gândesc că voi avea o figurină la Madame Tussauds, este o onoare atât de mare. Abia aştept ca fanii să vină să vadă statuia finalizată la Londra, în această vară”, a declarat Lando Norris într-un comunicat.
Dublura de ceară a lui Norris va fi expusă în zona Culture Capital a muzeului, alături de colegul său pilot de F1, Lewis Hamilton, şi de fotbaliştii Cristiano Ronaldo, Mo Salah, Mary Earps şi Kylian Mbappe şi de boxerul Anthony Joshua.
Lando Norris a fost ales pentru a fi onorat cu o figură de ceară la Madame Tussauds London datorită statutului său de fenomen în sportul modern şi a impactului său cultural vast.
Norris este campion mondial de Formula 1 (titlu obţinut în decembrie 2025), fiind considerat unul dintre cei mai talentaţi şi constanţi piloţi ai generaţiei sale. Este extrem de apreciat de fani pentru personalitatea sa carismatică şi a reuşit să construiască o comunitate masivă atât pe circuit, cât şi în afara lui.
Conducerea muzeului l-a descris ca fiind “neînfricat” şi un simbol al succesului britanic în motorsport.
