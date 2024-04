Lux şi opulenţă pentru Florinel Coman şi Tavi Popescu. S-au mutat în apartamente de sute de mii de euro şi conduc super-bolizi - Antena Sport

Reclamă

”Ianis Stoica a vrut apartament, 200.000, ia-i apartament de 200.000, scade din salariu. Șut, vreau apartament, i-am luat apartament, scade din salariu. Cine îți ia apartament?

Florinel Coman, 300 de mii apartament. Ia-i apartament, scade din salariu. Cine face așa? Face cineva așa?

Miculescu are 10-12.000. În Miculescu am încredere, când a intrat, omul a dat gol. Cornerul (n.r. cu Farul) e de la el, lui nu i-a venit bine, că dacă o primea bine, îi rupea urechile, are execuții Miculescu. Va intra cu Craiova, dar 20 de minute, când obosește Tavi.

Păi cum n-a primit? George (n.r. Octavian Popescu) a primit imediat apartament. I-a luat domnul Becali mașină, cadou, i-a luat domnul Becali apartament. I-am luat cadou mașină de 35.000 și apartament de 200.000”, a declarat Gigi Becali la fanatik.ro.

Florinel Coman va avea un salariu uriaş dacă rămâne la FCSB

Coman ar avea o ofertă din Arabia Saudită, de la Al-Duhail. Echipa arabă ar fi dispusă să îi ofere un salariu de circa 2 milioane de euro pe sezon. Gigi Becali a anunţat că îi va face un salariu uriaş lui Coman la FCSB, dacă acesta va accepta să rămână la „roş-albaştri”. Becali i-a propus un salariu de 60.000 de euro pe lună lui Coman. „Am vorbit cu Coman, vreau să plec afară. ‘Da, mă, tată, şi eu vreau, să iau banii pe tine’. ‘Nu te hazarda, îţi fac 60 de mii’. (n.r.: despre salariul lui Coman, care ar fi mult peste tot ce găseşti în Liga 1) Nici nu mai găseşti cum e Coman”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro. În momentul de faţă, cel mai bine plătit jucător din Liga 1 este Vlad Chiricheş, care are un salariu de 400.000 de euro pe an. Chiricheş a renunţat însă la salariul uriaş în perioada în care a lipsit de pe teren, fiind de acord să primească doar 5.000 de euro pe lună. Florinel Coman câştigă 30.000 de euro pe lună la FCSB.

