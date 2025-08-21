Meciuri „de foc” pentru Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, în primul tur de la US Open - Antena Sport

Primele două jucătoare române de tenis din clasamentul mondial, Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse, vor avea adversare dificile în prima rundă a turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, care va debuta duminică la New York, potrivit tragerii la sorţi efectuate joi.

Jaqueline Cristian (27 ani, 50 WTA) va debuta contra americancei Danielle Collins (31 ani, 59 WTA), în faţa căreia a pierdut singurul meci jucat cu Collins, anul trecut, în turul al treilea la Madrid (3-6, 6-4, 6-1 pentru americancă).

Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse și-au aflat adversarele din primul tur de la US Open

Gabriela Ruse (27 ani, 67 WTA) o va înfrunta pe australianca de origine rusă Daria Kasatkina (28 ani, 17 WTA), un duel în premieră, notează agerpres.ro.

Sorana Cîrstea (35 ani, 112 WTA) va avea o adversară mai abordabilă, argentinianca Solana Sierra (21 ani, 75 WTA), pe care nu a mai întâlnit-o până acum.

Liderul mondial, belarusa Arina Sabalenka, care este şi campioana en titre, va juca în prima rundă contra elveţiencei Rebeka Masarova, în timp ce poloneza Iga Swiatek, numărul doi WTA, va primi replica jucătoarei columbiene Emiliana Arango.