Meciuri „de foc” pentru Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, în primul tur de la US Open - Antena Sport

Meciuri „de foc" pentru Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, în primul tur de la US Open

Meciuri „de foc" pentru Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, în primul tur de la US Open

Meciuri „de foc” pentru Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, în primul tur de la US Open

Alex Ioniță Publicat: 21 august 2025, 21:02

Meciuri de foc” pentru Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, în primul tur de la US Open

Profimedia

Primele două jucătoare române de tenis din clasamentul mondial, Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse, vor avea adversare dificile în prima rundă a turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, care va debuta duminică la New York, potrivit tragerii la sorţi efectuate joi.

Jaqueline Cristian (27 ani, 50 WTA) va debuta contra americancei Danielle Collins (31 ani, 59 WTA), în faţa căreia a pierdut singurul meci jucat cu Collins, anul trecut, în turul al treilea la Madrid (3-6, 6-4, 6-1 pentru americancă).

Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse și-au aflat adversarele din primul tur de la US Open

Gabriela Ruse (27 ani, 67 WTA) o va înfrunta pe australianca de origine rusă Daria Kasatkina (28 ani, 17 WTA), un duel în premieră, notează agerpres.ro.

Sorana Cîrstea (35 ani, 112 WTA) va avea o adversară mai abordabilă, argentinianca Solana Sierra (21 ani, 75 WTA), pe care nu a mai întâlnit-o până acum.

Liderul mondial, belarusa Arina Sabalenka, care este şi campioana en titre, va juca în prima rundă contra elveţiencei Rebeka Masarova, în timp ce poloneza Iga Swiatek, numărul doi WTA, va primi replica jucătoarei columbiene Emiliana Arango.

Veterana americană Venus Williams, beneficiara unui wild card, o va înfrunta pe jucătoarea cehă Karolina Muchova.

Britanica de origine română Emma Răducanu, câştigătoarea titlului în 2021 la Flushing Meadows, va juca în primul tur contra unei adversare venite din calificări.

Coco Gauff, decizie surprinzătoare înainte de US Open! L-a angajat pe fostul antrenor al Arynei Sabalenka

Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff a anunţat miercuri despărţirea de antrenorul său, Matt Daly, cu doar câteva zile înainte de startul ultimului turneu de Mare Şlem al anului, US Open.

Coco Gauff, decizie surprinzătoare înainte de US Open! L-a angajat pe fostul antrenor al Arynei Sabalenka
Coco Gauff (21 de ani) este jucătoarea care ocupă locul al treilea în clasamentul WTA şi are deja în palmares două victorii în turneele de Mare Şlem, la Roland-Garros, în 2025, şi la US Open, în 2023, precum şi succesul din turneul WTA Finals din 2024. Acum, cu doar câteva zile înainte de începerea turneului de la New York, Gauff a decis să se despartă de antrenorul Matt Dal, alături de care lucrează din 2024.

„Am doar lucruri bune de spus despre Coco, mi-a plăcut să lucrez cu ea”, a spus Daly despre Gauff, în timp ce aceasta l-a angajat pe Gavin MacMillan, un specialist în biomecanică, acelaşi care a ajutat-o pe numărul 1 mondial, Aryna Sabalenka, să-şi îmbunătăţească serviciul.

MacMillan a fost văzut alături de Gauff în timpul antrenamentului de miercuri, la Centrul de Tenis Billie Jean King din New York.

“Poate fi o relaţie foarte bună. Am vorbit cu el de multe ori şi are multă experienţă cu diferiţi sportivi, din diferite sporturi, atât la masculin, cât şi la feminin”, a declarat şi Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep, potrivit tennishead.net.

Ce jucător dispare de pe lista FCSB-ului pentru a-i face loc lui Mamadou Thiam. Anunţul lui Gigi Becali
