Meciuri „de foc” pentru Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, în primul tur de la US Open - Antena Sport

Primele două jucătoare române de tenis din clasamentul mondial, Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse, vor avea adversare dificile în prima rundă a turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, care va debuta duminică la New York, potrivit tragerii la sorţi efectuate joi.
Jaqueline Cristian (27 ani, 50 WTA) va debuta contra americancei Danielle Collins (31 ani, 59 WTA), în faţa căreia a pierdut singurul meci jucat cu Collins, anul trecut, în turul al treilea la Madrid (3-6, 6-4, 6-1 pentru americancă).
Gabriela Ruse (27 ani, 67 WTA) o va înfrunta pe australianca de origine rusă Daria Kasatkina (28 ani, 17 WTA), un duel în premieră, notează agerpres.ro.
Sorana Cîrstea (35 ani, 112 WTA) va avea o adversară mai abordabilă, argentinianca Solana Sierra (21 ani, 75 WTA), pe care nu a mai întâlnit-o până acum.
Liderul mondial, belarusa Arina Sabalenka, care este şi campioana en titre, va juca în prima rundă contra elveţiencei Rebeka Masarova, în timp ce poloneza Iga Swiatek, numărul doi WTA, va primi replica jucătoarei columbiene Emiliana Arango.
Veterana americană Venus Williams, beneficiara unui wild card, o va înfrunta pe jucătoarea cehă Karolina Muchova.
Britanica de origine română Emma Răducanu, câştigătoarea titlului în 2021 la Flushing Meadows, va juca în primul tur contra unei adversare venite din calificări.
Coco Gauff, decizie surprinzătoare înainte de US Open! L-a angajat pe fostul antrenor al Arynei Sabalenka
Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff a anunţat miercuri despărţirea de antrenorul său, Matt Daly, cu doar câteva zile înainte de startul ultimului turneu de Mare Şlem al anului, US Open.