Louis Munteanu, două goluri anulate cu Hacken! CFR Cluj, umilită de suedezi în prima repriză - Antena Sport

Louis Munteanu a avut două goluri anulate în prima repriză a meciului tur pe care CFR Cluj îl dispută cu formaţia suedeză Hacken, din play-off-ul Conference League.

În minutul 13, atacantul lui CFR Cluj a introdus balonul în plasă cu un şut din cădere, dar reuşita a fost anulată pentru offside. Şi în minutul 28 Louis Munteanu a introdus mingea în plasă, dar, la fel, reuşita a fost anulată pentru offside.

Repriză de coşmar pentru CFR Cluj cu Hacken

Au fost 45 de minute de coşmar pentru CFR Cluj în prima repriză. Formaţia antrenată de Dan Petrescu a primit 4 goluri. Gustafson a reuşit o “dublă”, marcând în minutele 2 şi 34. Andersen (min. 18) şi Svanback (min. 24) au semnat celelalte goluri ale suedezilor.

Korenica a punctat pentru CFR Cluj cu un şut din careu, în minutul 38 al partidei.

Dan Petrescu i-a lăudat, ca de obicei, pe suedezii de la Hacken înaintea meciului direct cu aceştia. Cu siguranţă însă că nu se gândea la un astfel de “măcel” în prima repriză a disputei din Suedia.