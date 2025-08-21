Louis Munteanu, două goluri anulate cu Hacken! CFR Cluj, umilită de suedezi în prima repriză - Antena Sport

Louis Munteanu a avut două goluri anulate în prima repriză a meciului tur pe care CFR Cluj îl dispută cu formaţia suedeză Hacken, din play-off-ul Conference League.
În minutul 13, atacantul lui CFR Cluj a introdus balonul în plasă cu un şut din cădere, dar reuşita a fost anulată pentru offside. Şi în minutul 28 Louis Munteanu a introdus mingea în plasă, dar, la fel, reuşita a fost anulată pentru offside.
Repriză de coşmar pentru CFR Cluj cu Hacken
Au fost 45 de minute de coşmar pentru CFR Cluj în prima repriză. Formaţia antrenată de Dan Petrescu a primit 4 goluri. Gustafson a reuşit o “dublă”, marcând în minutele 2 şi 34. Andersen (min. 18) şi Svanback (min. 24) au semnat celelalte goluri ale suedezilor.
Korenica a punctat pentru CFR Cluj cu un şut din careu, în minutul 38 al partidei.
Dan Petrescu i-a lăudat, ca de obicei, pe suedezii de la Hacken înaintea meciului direct cu aceştia. Cu siguranţă însă că nu se gândea la un astfel de “măcel” în prima repriză a disputei din Suedia.
“Au foarte mulți jucători, dintre care 15 străini. Sunt foarte mulți tineri, entuziaști. Hacken are jucători în lot de peste 30 de ani cu mare experiență, unii au jucat și pe la echipa națională a Suediei. Străinii au între 18-24 de ani.
Fizic nu suntem pregătiți să facem pressing. Ne retragem foarte mult, și cu Lugano, și Braga. Când adversarul e mai bun, te retragi. Eu nu le zic niciodată să se retragă, poate doar în ultimele cinci minute să apărăm rezultatul”, a spus Dan Petrescu la conferinţa de presă.