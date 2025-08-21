În mâinile lui Curelea, Iencsi şi Dulcea stau noile generaţii de jucători de la naţionala României! - Antena Sport

Închide meniul
În mâinile lui Curelea, Iencsi şi Dulcea stau noile generaţii de jucători de la naţionala României!

În mâinile lui Curelea, Iencsi şi Dulcea stau noile generaţii de jucători de la naţionala României!
În mâinile lui Curelea, Iencsi şi Dulcea stau noile generaţii de jucători de la naţionala României!

Publicat: 21 august 2025, 21:12

Curelea, Iencsi şi Dulcea! În mâinile celor trei selecţioneri stau noile generaţii de jucători de la naţionala României. Dragostea pentru tricoul naţionalei nu se compară cu nimic. Doar cei care vor simţi asta vor ajunge mari fotbalişti.

Selecţionerii naţionalelor de tineret şi juniori, Curelea, Iencsi şi Dulcea, ne arată cum se creşte o generaţie sănătoasă de jucători. Cu dragoste pentru fotbal şi iubire de ţară.

Reporter: Ce sfat le daţi jucătorilor ca să-şi arate dragostea pentru tricoul României?

Adrian Dulcea: Atunci când îl îmbracă… transpiraţia lor, de fapt, să fie felul în care spală acest tricou

Costin Curelea: Cel puţin mie mi-au dovedit că pot să joace la un nivel foarte bun, dar au nevoie de susţinere, au nevoie de încredere, de timp!

Curelea merge pe continuitate la naţionala de tineret, cu gândul la al cincilea EURO la rând pentru România semifinalistă în 2019, cu Ianis Hagi şi Florinel Coman în echipă.

E clar că nucleul va fi reprezentat de jucătorii pe care i-am avut anul trecut la Under 20. Încercăm să facem un mix cu ce a rămas de la U21, cu U20, chiar şi U19”, a declarat Costin Curelea.

Reporter: Poate România să joace din nou o semifinală?

Adrian Dulcea: Ne dorim să facem lucrul ăsta. Să privim mai mult către viitor.

