Valentin Costache a marcat la debutul pentru Noah! Reacţia jucătorului român după reuşită - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Valentin Costache a marcat la debutul pentru Noah! Reacţia jucătorului român după reuşită
Valentin Costache a marcat la debutul pentru Noah! Reacţia jucătorului român după reuşită

Bogdan Stănescu Publicat: 5 martie 2026, 18:33

Valentin Costache a marcat la debutul pentru Noah! Reacţia jucătorului român după reuşită
Valentin Costache s-a bucurat în stil Rashford după ce a marcat la debutul pentru Noah / Facebook Noah

Valentin Costache (27 de ani) a marcat la debutul pentru FC Noah. Fostul jucător al formaţiei UTA Arad a înscris în minutul 49 al meciului de Cupă disputat de Noah, în deplasare, cu Pyunik Erevan. Costache a reluat din careu, fără speranţe pentru portarul lui Pyunik.

Noah s-a impus cu 2-1, fiind favorită pentru calificarea în semifinalele Cupei Armeniei. Returul se va disputa pe 31 martie.

Valentin Costache a marcat la debut şi a sărbătorit în stil Marcus Rashford

Valentin Costache a mărturisit, după meci, că a fost rugat de fiul lui să se bucure în stilul lui Rashford dacă va marca.

“A fost un meci greu, dur. Cât despre gol… când joci cu inimă, cu pasiune și îl ai pe Dumnezeu alături este simplu. Sunt foarte fericit că mi-am ajutat mult echipa. Este doar începutul. Așa este în viață. Meciul următor este în două zile și trebuie să continuăm. Trebuie să ne recuperăm și să dăm mai mult în fiecare zi. Asta este viața noastră și de aceea suntem plătiți. Avem un grup bun și vom face multe lucruri.

Fiul meu se joacă fotbal în fiecare zi și mi-a zis când marchez să mă bucur așa. E greu, dar trebuie să ne odihnim bine, să mâncăm bine, avem facilități de pregătire și de recuperare. Este important să câștigăm următorul meci cu același spirit. Acesta este spiritul nostru”, a declarat Valentin Costache, după meci.

Valentin Costache este cotat la 1 milion de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Echipa armeană i-a plătit 200.000 de euro formaţiei UTA, pentru a-l transfera. Valentin Costache a marcat la ultimul lui meci jucat pentru UTA, 2-1 pentru arădeni, cu Botoşani. El a adus golul victoriei arădenilor, în minutul 90, din penalty. A fost o despărţire emoţionantă a lui Costache de UTA, jucătorul plângând în hohote la ultimul meci jucat pentru arădeni. După această partidă a mărturisit că cei de la Noah nu voiau să joace, dar el şi-a dorit foarte mult să evolueze. Meciul de rămas-bun de la UTA a fost perfect pentru Costache. De-a lungul carierei, Valentin Costache a mai jucat, printre altele, pentru Dinamo, CFR Cluj, Rapid şi Apollon Limassol.

