"Risc să-mi pierd business-ul" Neluţu Varga a răbufnit după apariţia unei înregistrări cu el! - Antena Sport

"Risc să-mi pierd business-ul" Neluţu Varga a răbufnit după apariţia unei înregistrări cu el!

"Risc să-mi pierd business-ul" Neluţu Varga a răbufnit după apariţia unei înregistrări cu el!

“Risc să-mi pierd business-ul” Neluţu Varga a răbufnit după apariţia unei înregistrări cu el!

Bogdan Stănescu Publicat: 5 martie 2026, 20:32

Risc să-mi pierd business-ul Neluţu Varga a răbufnit după apariţia unei înregistrări cu el!

Neluţu Varga / AntenaSport

Patronul lui CFR Cluj, Neluţu Varga, a lămurit subiectul unei înregistrări cu el apărute în spaţiul public. Din înregistrarea respectivă părea că Neluţu Varga solicita un alt împrumut.

Neluţu Varga a explicat că nu solicita un împrumut, ci îi cerea cuiva să îi trimită banii pe care îi datora patronului lui CFR Cluj.

Neluţu Varga a răbufnit după o înregistrare cu el apărută în spaţiul public: “E o făcătură!”

“E o făcătură!”, a răbufnit Neluţu Varga, comentând respectiva înregistrare.

Mă bucur mult că m-ai contactat în legătură cu acest subiect. Este o făcătură! Să vă spun care este adevărul: nu eu trebuia să dau bani nimănui, persoana respectivă nu mi-a dat banii la timp, atunci când a promis, nu ceea ce au tăiat ei din context și au pus că cer eu bani împrumut!

Eu nu ceream bani împrumut, eu ceream banii mei, ca să-mi facă plata înapoi urgent, pentru că l-am ajutat și timp de un an de zile l-am așteptat, l-am păsuit și nu mai răspundea la telefon. Asta este realitatea!

“Risc să-mi pierd business-ul, aveam nevoie de bani pentru avion”

Este tăiată din context, este făcută numai la șmecherie. De ce nu a pus și discuția de la început: «Te rog, dă-mi banii înapoi!», astea erau cuvintele. Risc să-mi pierd business-ul, aveam nevoie de bani pentru avion, iar el mi-a propus că «Mâine, mâine, mâine» și nu s-a întâmplat nimic și nu a mai răspuns la telefon.

Fiind telefonul închis, i-am dat mesaj vocal. Asta e realitatea!”, a declarat Neluţu Varga pentru monitorulcj.ro.

Te rog din suflet, sunt disperat. De ieri ți-am zis. Nu mai pot, că pierd cursa și am pierdut toate actele și toți banii. Nu-i joacă aicea, e vorba de două tone de aur, frate, te rog!”, transmitea Neluţu Varga în înregistrarea publicată de iamsport.ro.

Neluţu Varga recunoştea el însuşi că se confruntă cu probleme financiare. El preciza că stagiul de pregătire din Spania, de la Oliva Nova, a fost achitat în întregime de Ştefan Gadola, acţionar la CFR Cluj.

Echipa din Gruia risca depunctarea, din pricina unei datorii la impresarul Cătălin Sărmăşan, dar CFR a ajuns la un acord cu agentul pentru plata în rate a datoriei.

Neluţu Varga a apelat, nu cu mult timp în urmă, la o soluţie rar întâlnită în fotbal pentru a “stinge” din datorii. El şi-a “amanetat” jucătorii, pentru a contracta împrumuturi în valoare de circa 2 milioane de euro. Varga preciza că împrumuturile respective au fost returnate.

