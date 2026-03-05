"Risc să-mi pierd business-ul" Neluţu Varga a răbufnit după apariţia unei înregistrări cu el! - Antena Sport

Patronul lui CFR Cluj, Neluţu Varga, a lămurit subiectul unei înregistrări cu el apărute în spaţiul public. Din înregistrarea respectivă părea că Neluţu Varga solicita un alt împrumut.

Neluţu Varga a explicat că nu solicita un împrumut, ci îi cerea cuiva să îi trimită banii pe care îi datora patronului lui CFR Cluj.

Neluţu Varga a răbufnit după o înregistrare cu el apărută în spaţiul public: “E o făcătură!”

„Mă bucur mult că m-ai contactat în legătură cu acest subiect. Este o făcătură! Să vă spun care este adevărul: nu eu trebuia să dau bani nimănui, persoana respectivă nu mi-a dat banii la timp, atunci când a promis, nu ceea ce au tăiat ei din context și au pus că cer eu bani împrumut!

Eu nu ceream bani împrumut, eu ceream banii mei, ca să-mi facă plata înapoi urgent, pentru că l-am ajutat și timp de un an de zile l-am așteptat, l-am păsuit și nu mai răspundea la telefon. Asta este realitatea!