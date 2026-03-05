Stipe Perica, "dublă" pentru noua echipă! A înscris în fiecare meci jucat după ce s-a despărţit de Dinamo - Antena Sport

Stipe Perica (30 de ani) este în formă maximă la noua sa echipă, Neftchi Fargona, din Uzbekistan. Atacantul croat a reuşit o “dublă” în meciul câştigat de echipa lui, cu 3-0, în deplasare, cu Termez Surkhon.
Perica a marcat şi în primul meci în care a jucat pentru Neftchi Fargona, câştigat tot cu 3-0, acasă, de noua echipă a atacantului croat.
Stipe Perica, “dublă” pentru Neftchi Fargona
Neftchi Fargona e lider în noul sezon al campionatului din Uzbekistan, cu două victorii după două meciuri.
Cotat la 550.000 de euro de către transfermarkt.com, Perica a semnat cu Neftchi Fargona ca jucător liber de contract, după ce s-a despărţit de Dinamo. În două sezoane petrecute la formaţia din Ştefan cel Mare, Perica a marcat 8 goluri şi a oferit 2 assist-uri în 32 de meciuri jucate în campionat. A evoluat în două meciuri şi în Cupa României, în acest sezon, nereuşind niciun gol şi niciun assist în această competiţie.
Perica are un CV impresionant. A fost în lotul lui Chelsea, apoi a jucat pentru Udinese, Watford, Maccabi Tel Aviv sau Standard Liege. În vara lui 2016, Udinese îi plătea 4.5 milioane de euro lui Chelsea pentru a-l transfera definitiv de la echipa londoneză.
Perica şi-a reziliat contractul cu Dinamo la începutul lui februarie, în urma unor neînţelegeri cu conducerea şi cu staff-ul tehnic.
