Stipe Perica, "dublă" pentru noua echipă! A înscris în fiecare meci jucat după ce s-a despărţit de Dinamo - Antena Sport

Stipe Perica, “dublă” pentru noua echipă! A înscris în fiecare meci jucat după ce s-a despărţit de Dinamo

Bogdan Stănescu Publicat: 5 martie 2026, 19:45

Comentarii
Stipe Perica / Profimedia Images

Stipe Perica (30 de ani) este în formă maximă la noua sa echipă, Neftchi Fargona, din Uzbekistan. Atacantul croat a reuşit o “dublă” în meciul câştigat de echipa lui, cu 3-0, în deplasare, cu Termez Surkhon.

Perica a marcat şi în primul meci în care a jucat pentru Neftchi Fargona, câştigat tot cu 3-0, acasă, de noua echipă a atacantului croat.

Neftchi Fargona e lider în noul sezon al campionatului din Uzbekistan, cu două victorii după două meciuri.

Cotat la 550.000 de euro de către transfermarkt.com, Perica a semnat cu Neftchi Fargona ca jucător liber de contract, după ce s-a despărţit de Dinamo. În două sezoane petrecute la formaţia din Ştefan cel Mare, Perica a marcat 8 goluri şi a oferit 2 assist-uri în 32 de meciuri jucate în campionat. A evoluat în două meciuri şi în Cupa României, în acest sezon, nereuşind niciun gol şi niciun assist în această competiţie.

Perica are un CV impresionant. A fost în lotul lui Chelsea, apoi a jucat pentru Udinese, Watford, Maccabi Tel Aviv sau Standard Liege. În vara lui 2016, Udinese îi plătea 4.5 milioane de euro lui Chelsea pentru a-l transfera definitiv de la echipa londoneză.

Perica şi-a reziliat contractul cu Dinamo la începutul lui februarie, în urma unor neînţelegeri cu conducerea şi cu staff-ul tehnic.

Comentarii


1 UPDATEKader Keita a primit control judiciar, femeia lovită ar fi intrat în comă! 2 “Îl dau imediat!” Gigi Becali şi-a dat acceptul pentru transfer. Ce club uriaş îl vrea pe jucătorul FCSB-ului 3 Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă 4 Gigi Becali a anunţat despărţirea de un jucător de la FCSB: “M-a costat 400.000, nu a jucat nimic, nimic” 5 Virgil Ghiţă, transfer de 3 milioane de euro! Lovitura totală dată de român. Ce salariu va avea 6 Atacant surpriză convocat de Mircea Lucescu la naţionala României. A marcat cu AC Milan şi Fiorentina
