Cristi Chivu l-a sunat pe Radu Drăguşin. Ce i-ar spus fundaşului de la Tottenham: "Concentrează-te pe meci că te..." - Antena Sport

Florin Manea a dezvăluit un detaliu neştiut. Cristi Chivu şi Radu Drăguşin sunt în relaţii foarte bune şi chiar îşi vorbesc la telefon.

Impresarul său, Florin Manea, a dezvăluit ce discuţie a avut Radu Drăguşin cu Cristi Chivu şi ce sfat a primit de la tehnicianul lui Inter. Discuţia a plecat de la evoluţia pe care Drăguşin a avut-o cu Arsenal, când echipa lui a pierdut totuşi la scor.

“Eu i-am zis că mi-a plăcut și că a jucat extraordinar cu Arsenal, dar el mi-a răspuns: ‘Da, mă, dar am luat patru (n.r. goluri)’. El e un tip care își face foarte bine autocritica și mi-a trimis fazele în care era criticat, dar i-am zis să nu mai citească ziarele.

Același lucru i l-a zis și Chivu: ‘Băi, Radu, nu mai citi ziarele`. Vorbesc și au vorbit (n.r. Drăgușin și Chivu)… Acum nu mai discută pentru că el e acolo (n.r. la Inter), dar vorbeau înainte și i-a zis: ‘Nu mai citit ziarele. Stai, fă-ți treaba acolo, concentrează-te pe meci că te influențează’”, a spus Manea, potrivit iamsport.ro.