Ryan Wedding, fostul olimpic devenit baron al drogurilor, arestat: "El Chapo şi Pablo Escobar din zilele noastre" - Antena Sport

Ryan Wedding, fost snowboarder olimpic canadian suspectat de a fi în spatele uneia dintre cele mai violente organizaţii de trafic de droguri, a fost arestat, au declarat vineri pentru NBC News doi oficiali ai forţelor de ordine familiarizaţi cu ancheta.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Wedding, în vârstă de 44 de ani, era căutat de FBI sub acuzaţia de conducere a unei organizaţii transnaţionale de trafic de droguri responsabile de importul a aproximativ 60 de tone de cocaină pe an în Los Angeles prin intermediul camioanelor din Mexic, a declarat anterior procurorul general Pam Bondi într-o conferinţă de presă.

Arestare uriaşă pentru FBI! Fostul olimpic Ryan Wedding, devenit baron al drogurilor, a fost prins!

Directorul FBI, Kash Patel, l-a comparat pe Wedding cu defunctul baron columbian al drogurilor Pablo Escobar şi cu Joaquín „El Chapo” Guzmán, liderul notoriu al puternicului cartel mexican Sinaloa.

“Să vă spun ce tip rău este Ryan Wedding. A trecut de la a fi un snowboarder olimpic la a deveni cel mai mare narcotraficant din zilele noastre. Este un El Chapo din zilele noastre, este un Pablo Escobar din zilele noastre”, a declarat şeful FBI, Kash Patel.

În martie, Wedding a fost adăugat pe lista celor „Zece cei mai căutaţi” fugari ai FBI-ului, iar pentru informaţii care să ducă la arestarea şi/sau judecarea lui a fost oferită o recompensă de 15 milioane de dolari.