Gestul lui Cosmin Olăroiu despre care toată lumea vorbeşte. Imaginile au devenit virale în Dubai

Cosmin Olăroiu a făcut un gest de mare omenie despre care toată lumea vorbeşte. Imaginile îl surprind pe român în timp ce coboară din maşină şi începe să împartă mai multe porții de mâncare unor muncitori arabi din apropierea unei moschei, în Dubai.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Imaginile au fost distribuite de arabi şi au devenit virale.

”We are all UAE (Cu toții suntem Emiratele Arabe Unite)”, a scris Cosmin Olăroiu, pe Instagram, ca reacţie la videoul în care împarte mâncare.

Jurnaliștii din Golf au scris şi ei despre gestul făcut de selecţionerul Emiratelor Arabe Unite.

”Cosmin are un loc special în inimile noastre. De când e la noi, a ținut să-și pună amprenta, nu doar asupra fotbalului, ci să se integreze și în comunitatea noastră. Fără îndoială, în acest fel, Cosmin a devenit unul dintre cel mai iubiți antrenori străini din istoria fotbalului din Emirate”, au fost aprecierile jurnaliştilor de la Al-Bayan.