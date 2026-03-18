“Dacă spui de Phenian sau altceva îi jignim pe-ăia!” Adrian Porumboiu, atac devastator la Răzvan Burleanu

Radu Constantin Publicat: 18 martie 2026, 20:35

Adrian Porumboiu a fost arbitru, iar, mai apoi, patronul lui FC Vaslui / Hepta

Răzvan Burleanu a câştigat pentru a patra oară un mandat de preşedinte FRF, după ce l-a învins fără emoţii pe contracandidatul său, Ilie Drăgan. Preşedinte din 2014, Burleanu s-a impus cu după ce a primit 258 din 264 de voturi exprimate. Un moment uluitor a stârnit indiganrea tuturor. Ilie Drăgan nu a fost lăsat să vorbească şi a fost încercuit de oamenii de lui Burleanu.

Adrian Porumboiu a văzut imaginile şi a pornit un nou atac la adresa lui Răzvan Burleanu.

“E mai rău acum pentru că Ceaușescu i-a dat voie lui Pârvulescu să vorbească. Atunci se purtau mai frumos cu cineva care avea o părere în plenara CC sau cum se chema. Am văzut și eu secvențele și sunt uluit. Așa ceva nu vezi nici într-o țară bananieră. Dacă spui de Phenian sau altceva îi jignim pe-ăia! Deci noi îi jignim fără niciun fel de discuție.

Cum s-au comportat parcă erau o juntă militară. Doar că n-aveau pistoale la ei. Ăștia din prima ligă trebuiau să iasă din sală. Pe ceilalți îi înțeleg că sunt vai de capul lor. Acolo nu era de stat, a fost o adunătură de resturi de oameni. Lasă-l să vorbească, ce crezi că poate să spună? A fost ca un meci amical în care unii au lovit fără niciun fel de scrupule într-un spirit de meritocrație”, a spus în primă fază Adrian Porumboiu, pentru Fanatik.ro.

Mai mult, fostul arbitru internaţional crede că activitatea lui Răzvan Burleanu a fost una slabă, iar din conturi s-ar fi evaporat nejustificat o sumă fabuoasă, de 47 de milioane de euro.

“Păcăliciul ăsta de Burleanu știe 10 cuvinte pe care le tot folosește. Leadership, mă pufnește râsul.

A venit cu corporație, nivel de guvernanță corporatistă. Cum justifică el banii ăia, 47 de milioane de euro?! Poate fi condus fotbalul ca o corporație, dar să fie corporație, nu așa”, a mai spus Porumboiu pentru sursa menţionată.

 

