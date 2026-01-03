Staţiunea din România unde Simona Halep a ridicat un hotel de 2,5 milioane de euro! - Antena Sport

Închide meniul
Staţiunea din România unde Simona Halep a ridicat un hotel de 2,5 milioane de euro!

Radu Constantin Publicat: 3 ianuarie 2026, 9:21

Staţiunea din România unde Simona Halep a ridicat un hotel de 2,5 milioane de euro!
Simona Halep, cu trofeul Wimbledon/ Profimedia

Simona Halep s-a retras din tenis, dar a intrat în lumea afacerilor. Într-o celebră staţiune din România, românca a cumpărat un hotel, iar investiţia se ridică la 2,5 milioane de euro!

Simona Halep și-a investit o bună parte din averea pe care a câștigat-o din tenis în imobiliare, iar printre altele, sportiva din Constanța deține și două complexuri turistice impresionante, unul în Constanța și unul în Poiana Brașov.

La malul mării este proprietara Lotus Studios, un complex de trei stele care se află în Mamaia Nord și care e la doar 150 de metri de plajă, iar în Poiana Brașov, Simona Halep deține hotelul Drachenhaus, căruia i-a schimbat recent numele în Simona Halep.

Acesta din urmă a fost achiziționat de fostul lider WTA în anul 2017, pentru suma de 2.000.000 de euro, însă de atunci și până în prezent, Simona Halep a mai investit mai bine de jumătate de milion de euro în renovarea lui.

Ce avere are acum Simona Halep

Dacă în perioada în care se afla în activitate, Simona Halep se putea lăuda cu o avere de 48 de milioane de dolari, construită în principal din premiile câștigate la turnee și din contracte de sponsorizare, lucrurile stau acum cu totul diferit. Conform publicației de specialitate Celebrity Net Worth, de la retragerea din tenis, Simona Halep a înregistrat pierderi de aproximativ 18 milioane de dolari. Astfel, valoarea estimată a averii fostului lider WTA se situează în prezent la 30 de milioane de dolari.

Simona Halep
