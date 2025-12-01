Val de ironii după ce Simona Halep a anunțat prețul de Revelion, la hotelul din Poiana Brașov: "Plătim cu fonduri europene?" - Antena Sport

Simona Halep (34 de ani) a publicat pe rețelele de socializare detalii despre oferta de Revelion 2026 la hotelul care îi poartă numele, situat în Poiana Brașov. Fanii și turiștii interesați au aflat costurile pentru pachetul special de sărbători, și au reacționat negativ.

Sejurul propus la hotelul Simonei Halep cuprinde patru nopți de cazare, în perioada 30 decembrie – 3 ianuarie, și include micul dejun, o cină festivă în noaptea dintre ani, precum și un program artistic dedicat evenimentului. Printre invitații speciali ai petrecerii de Revelion se numără DJ Professor și Giorgio Ciabattoni, care vor asigura atmosfera în noaptea de 31 decembrie.

Pe lângă programul de divertisment, turiștii vor avea acces gratuit la zona SPA și la sala de fitness, iar hotelul pune la dispoziție și mai multe terapii pentru relaxare și refacere. O surpriză suplimentară pentru cei cazați este brunch-ul special oferit în data de 1 ianuarie.

Costul pachetului este de 1.430 de euro de persoană, pentru un loc în cameră dublă. Oferta a fost deja intens distribuită pe rețelele sociale, dar există și români nemulțumiți.

O turistă a afirmat că preferă să își petreacă 7 nopți în Abu Dhabi, plătind chiar jumătate din costul pachetului de la hotelul Simonei Halep.