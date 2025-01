Steven Gerrard va fi bunic la 44 de ani! Fiica lui, care este influencer, a făcut anunţul: "Micul nostru secret!" - Antena Sport

Steven Gerrard a marcat 120 de goluri în 500 de meciuri pentru Liverpool. I-a ajutat pe „cormorani” să câştige UEFA Champions League, în 2005, după finala epică cu AC Milan. Înainte să ajungă al Al Ettifaq le-a antrenat pe Rangers şi Aston Villa.

Ianis Hagi, moment incredibil cu Steven Gerrard la Rangers

Ianis Hagi a dezvăluit un moment incredibil cu Steven Gerrard. Fostul căpitan al lui Liverpool l-a antrenat pe internaţionalul român la Rangers. Sub comanda lui Steven Gerrard, Ianis Hagi a avut prestaţii foarte bune în sezonul în care Rangers a cucerit titlul de campioană. Internaţionalul român a dezvăluit un episod fantastic cu fostul căpitan al lui Liverpool, în timpul unui derby cu Celtic.

Ianis Hagi nu a fost titularizat, dar a fost introdus la pauză, iar echipa lui Steven Gerrard s-a impus cu 1-0. La final, „Stevie G” i-a cerut scuze lui Ianis pentru decizia de a nu îl titulariza în faţa întregii echipe:

„În sezonul când am câștigat titlul de campion în Scoția, am fost titular probabil în 90% din meciuri de la începutul anului, până spre luna noiembrie. Tot jucând din 3 în 3 zile, e obligatoriu să rotești jucătorii, era inevitabil, e un dat în ritmul de acolo, dacă sunt câțiva jucători care nu se odihnesc, iar aceia ulterior simt efectele. Așa că, în noiembrie, a venit rândul meu. Coechipierul care m-a înlocuit în echipa de start, intră și marchează la foc automat. Pierd locul de titular! A înscris vreo 8 goluri în 6 meciuri! Ceva incredibil! Peste o lună, în decembrie, vine rândul meu la titularizare. Intru, marchez, joc bine, lună câștigată de mine. Luna noiembrie, câștigată de el. Pe 2 ianuarie, Rangers-Celtic.

Mă așteptam să joc eu, că decembrie fusese luna mea! Eram în formă! Mă cheamă Steven Gerrard în birou, cu o zi înainte de marele meci. Ianis, mâine nu ești titular, de o lună și ceva mă gândesc la acest meci, am pregătit un plan… Am tăcut. M-a întrebat cum mă simt. I-am spus că mă așteptam să joc, dar respect decizia. Ok, să fii pregătit mâine, că dacă nu iese planul gândit de mine, tu vei fi prima schimbare!

Jucăm acasă, nu mai trebuie să spun ce înseamnă Rangers-Celtic, iar prima repriză jucăm tare slab. La pauză, prima schimbare, intru eu. Câștigăm derby-ul cu 1-0. Mergem la vestiare. Intră Steven Gerrard. Primul lucru pe care l-a spus când a deschis gura, în fața tuturor jucătorilor, a staff-ului, a celor din club care erau pe acolo: Ianis, îmi cer scuze pentru decizia luată, a fost nemeritată, trebuia să joci titular, am greșit și îmi asum asta, tu ai fost profesionist, ai intrat, ai decis jocul.

S-a lăsat o liniște incredibilă. Steven Gerrard, care fusese un jucător uriaș, care era antrenorul lui Rangers, spune asta după o victorie cu Celtic, înainte de orice felicitări. Și cui? Cine eram eu? Eram înainte oricăror performanțe în Scoția, ce demonstrasem până atunci, ce câștigasem? Eram vreun Balon de Aur? De la respectul enorm pe care îl aveam pentru el, am simțit atunci că orice mi-ar cere ca antrenor, absolut orice, aș putea face! De la respectul imens am ajuns la starea în care aș fi murit pentru el pe teren! Pentru că mi-a arătat că înainte de nume, de glorie, de statut, e un mare om! Gândește-te că putea să-mi spună cuvintele astea în privat, dar a ales tocmai acel moment, de față cu toată lumea, și a câștigat în ochii tuturor!”, a declarat Ianis Hagi, la prosport.ro.