Adrian Georgescu: McLaren și-a bătut cuie-n talpă - Antena Sport

E formidabil cum Max Verstappen începe weekend-ul plângându-se de vibrații în monopost, de probleme cu aderența și cu frânele. Apoi, e depășit, pentru prima oară în acest sezon, de Tsunoda în calificările pentru cursa de sprint. Pentru ca apoi, în cursă, să extragă din tot acest noian de probleme un ritm de cursă foarte bun, sfârșind prin a învinge.

Dar, mai presus de toate, cel mai important aliat al olandezului a fost chiar McLaren.

O greșeală incredibilă

Când încerci să păstrezi cu orice preț șanse egale pentru ambii piloți poți sfârși prin a-i dezavantaja pe amândoi. Decizia celor de la Pirelli de a impune stinturi maxime de 25 de tururi a contribuit și ea la răsturnarea de situație din Qatar.

E o pistă unde avantajul dat de undercut e mare, căci uzura pneurilor e însemnată. Probabil că strategia lui Norris era să meargă oricum în oglindă cu Piastri, dacă ar fi fost o cursă ”curată”, fără safety-car. Norris știe că principalul lui rival este – era, de fapt – chiar colegul lui, Piastri. Orice ”oglindire” a strategiei aduce o pierdere minimă, iar Norris știa că poate câștiga titlul dacă limitează pierderile și riscurile. Cucerise locul al treilea în sprint, tot ce avea de făcut era să evite luptele inutile și să cucerească aceeași poziție și în cele două curse clasice rămase.

„Ar fi trebuit să-l urmăm, nu?”

Numai că a venit acroșajul din turul al șaptelea dintre Hulkenberg și Gasly, care a adus mașina de siguranță pe traseu. Atunci, în mod ciudat, mașinile McLaren au fost singurele din cursă care nu au fost chemate la boxe. Toți ceilalți piloți au făcut ceea ce se numește un ”cheap pitstop”.