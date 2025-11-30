Adrian Georgescu: McLaren și-a bătut cuie-n talpă - Antena Sport

Închide meniul
Adrian Georgescu: McLaren și-a bătut cuie-n talpă

Adrian Georgescu Publicat: 30 noiembrie 2025, 21:54

Comentarii
Oscar Piastri, în timpul Marelui Premiu din Qatar / Profimedia

E formidabil cum Max Verstappen începe weekend-ul plângându-se de vibrații în monopost, de probleme cu aderența și cu frânele. Apoi, e depășit, pentru prima oară în acest sezon, de Tsunoda în calificările pentru cursa de sprint. Pentru ca apoi, în cursă, să extragă din tot acest noian de probleme un ritm de cursă foarte bun, sfârșind prin a învinge.

Dar, mai presus de toate, cel mai important aliat al olandezului a fost chiar McLaren.

O greșeală incredibilă

Când încerci să păstrezi cu orice preț șanse egale pentru ambii piloți poți sfârși prin a-i dezavantaja pe amândoi. Decizia celor de la Pirelli de a impune stinturi maxime de 25 de tururi a contribuit și ea la răsturnarea de situație din Qatar.

E o pistă unde avantajul dat de undercut e mare, căci uzura pneurilor e însemnată. Probabil că strategia lui Norris era să meargă oricum în oglindă cu Piastri, dacă ar fi fost o cursă ”curată”, fără safety-car. Norris știe că principalul lui rival este – era, de fapt – chiar colegul lui, Piastri. Orice ”oglindire” a strategiei aduce o pierdere minimă, iar Norris știa că poate câștiga titlul dacă limitează pierderile și riscurile. Cucerise locul al treilea în sprint, tot ce avea de făcut era să evite luptele inutile și să cucerească aceeași poziție și în cele două curse clasice rămase.

„Ar fi trebuit să-l urmăm, nu?”

Numai că a venit acroșajul din turul al șaptelea dintre Hulkenberg și Gasly, care a adus mașina de siguranță pe traseu. Atunci, în mod ciudat, mașinile McLaren au fost singurele din cursă care nu au fost chemate la boxe. Toți ceilalți piloți au făcut ceea ce se numește un ”cheap pitstop”.

„Ar fi trebuit să-l urmăm, nu? Dacă am fi știut că mașina din față rămâne pe pistă”, l-a întrebat Norris pe inginerul său de cursă, Will Joseph, referindu-se la Verstappen. Acesta i-a explicat, referindu-se la Red Bull: „Au pierdut toată flexibilitatea pentru restul cursei”.

Explicația e bizară, pentru că, de fapt, toți ceilalți au câștigat față de McLaren cam trei sferturi din ”contravaloarea” în secunde a unui schimb de pneuri. În Qatar, un schimb de pneuri ”costă” între 26 și 28 de secunde. Flexibilitatea ar fi putut însemna lărgirea ferestrei de opțiuni la ultimul schimb, care să includă și pneul soft. Numai că respectiva anvelopă nu a dat rezultate prea bune în ceea ce privește degradarea. În al doilea rând, McLaren mai avea la dispoziție doar soft-uri uzate. Deci, flexibilitatea a fost de fapt un cui în talpă.

”Acest lucru a avut consecințe dezastruoase pentru McLaren. Cei din spate au intrat la boxe, iar ei nu”, a spus și Martin Brundle, comentator Sky Sports F1.

De ce au ales această variantă

Dacă McLaren ar fi chemat la boxe ambii piloţi (Oscar Piastri şi Lando Norris) simultan, ar fi fost în situația de ”double-stack”. Adică, al doilea în cursă (în cazul de față Lando Norris) ar fi trebuit să-l aștepte pe Oscar Piastri să schimbe. În acest context, Verstappen ar fi revenit pe traseu după Piastri, dar, probabil, înaintea lui Norris. Acest lucru ar fi creat un avantaj pentru Piastri. Echipa pare să fi încercat să evite această posibilă suspiciune de favorizare.

Făcând asta, au creat însă și mai multă suspiciune, căci din nou Piastri a fost cel dezavantajat de o decizie a echipei. Până la urmă, și Norris a avut de pierdut. Cel mai avantajat de strategia McLaren a fost Verstappen. Părerea este împărtășită de multe publicații.

”Mă simt cam de *****, după cum vă puteți imagina. Ritmul a fost puternic și nu am greșit nimic. Am lăsat echipa să decidă ce să facă, deoarece ei au mai multe informații decât mine.” a declarat Piastri, după cursă. Simțiți dezamăgirea din aceste cuvinte?

Un final de sezon incandescent

Continuarea cursei a adus doar tentativa celor de la McLaren de a reduce handicapul pe care și l-au creat singuri. În turul al 42-lea, Piastri a simțit că trebuie să schimbe ceva în strategia din care el avea cel mai mult de pierdut. A intrat la boxe pentru cel de-al doilea schimb. A ales pneurile hard și a încercat să-l prindă pe Verstappen, care urma să preia șefia cursei. Norris a intrat și el în turul al 44-lea și a montat tot hard-uri. Numai că Norris a revenit pe traseu în urma lui Sainz și a lui Antonelli. Din fericire pentru englez, Kimi a făcut o greșeală și Lando a reușit să obțină in extremis poziția a patra.

Cele două puncte recuperate astfel de englez ar putea avea o importanță crucială în finala de duminică, de la Abu Dhabi. În prezent, clasamentul arată astfel: 1. Norris – 408 puncte, 2 – Verstappen – 396 puncte, 3 – Piastri – 392 puncte.

La startul cursei din Abu Dhabi vom avea, așadar, trei piloți cu șanse la titlu.

