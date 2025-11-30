Primire neaşteptată pentru Florin Tănase la Ovidiu! A fost jignit de fanii Farului în timpul meciului cu FCSB: "Sifonule" - Antena Sport

Închide meniul
Primire neaşteptată pentru Florin Tănase la Ovidiu! A fost jignit de fanii Farului în timpul meciului cu FCSB: “Sifonule”

Alex Masgras Publicat: 30 noiembrie 2025, 22:09

Florin Tănase, în timpul meciului Farul Constanţa - FCSB / Sport Pictures

Florin Tănase a avut parte de o primire neaşteptată la Ovidiu, la meciul dintre Farul Constanţa şi FCSB. Crescut de echipa lui Gică Hagi, Tănase a fost inamicul numărul 1 al suporterilor constănţeni în timpul meciului din etapa cu numărul 18.

Tănase a petrecut trei ani la Viitorul Constanţa, în condiţiile în care este un produs al Academiei Hagi, acolo unde a jucat alte trei sezoane, dar spectatorii prezenţi la Ovidiu nu au ţinut cont de acest lucru. Fotbalistul campioanei României a fost huiduit şi înjurat la fiecare atingere de balon.

Florin Tănase, inamicul numărul 1 al constănţenilor, în Farul – FCSB: “Câte kilograme de brânză îţi dă nea Gigi?”

“Tănase! Sifonule!” sau “Tănase, câte kilograme de brânză îți dă nea Gigi?”, sunt câteva dintre mesajele transmise de fanii constănţeni, potrivit golazo.ro.

În anul 2016, Florin Tănase a fost cumpărat de FCSB de la Farul Constanţa pentru suma de 1,5 milioane de euro. Pentru echipa de seniori a celor de la Viitorul, Tănase a evoluat în 86 de meciuri, reuşind să înscrie 24 de goluri şi să ofere 14 pase decisive.

Echipele de start în Farul Constanţa – FCSB

  • FARUL: Buzbuchi – D. Sîrbu, Larie, Țîru, C. Ganea – Vînă, Ramalho, Radaslavescu – Grigoryan, Ișfan, Tănasă
    Rezerve: R. Munteanu, Maftei, Duțu, Pellegrini, Furtado, Dican, nikolov, G. Iancu, Banu, Sima, Vojtus, Markovic
    Absenți: I. Cojocaru, I. Doicaru
    Antrenor: Ianis Zicu
  • FCSB: Târnovanu – Pantea, Graovac, Lixandru, Radunovic – F. Tănase, Șut – Cisotti, Olaru, M. Toma – Miculescu
    Rezerve: Zima, M. Udrea – V. Crețu, Dăncuș, Edjouma, Politic, Chiricheș, Ngezana, O. Popescu, Alhassan, A. Stoian, Thiam
    Absenți: M. Popescu, I. Cercel, Al. Stoian, V. Chiricheș, Dawa, D. Alibec
    Antrenor: Elias Charalambous

 

