Norris, Verstappen şi Piastri luptă pentru titlul mondial, înainte de MP de la Abu Dhabi. Toate scenariile - Antena Sport

Max Verstappen a câştigat Marele Premiu din Qatar, live pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, iar lupta pentru titlul mondial rămâne una incredibilă, caree se va decide în ultimul Grand Prix, la Abu Dhabi, weekendul viitor.
Oscar Piastri a terminat al doilea la Doha, în timp ce Lando Norris a fost pe locul 4. În urma MP al Qatarului, Norrris are 408 puncte, Verstappen 396, iar Piastri 392.
Norris, Verstappen şi Piastri luptă pentru titlul mondial
Astfel, pentru a câştiga titlul mondial, Lando Norris are nevoie de o prezenţă pe podium la Abu Dhabi. Pentru ca Max Verstappen să fie din nou campion mondial, acesta are nevoie de o victorie la Abu Dhabi, dar şi ca britanicul să termine pe locul 4 sau mai jos.
De asemenea, cea mai grea misiune o are Oscar Piastri. Pentru ca australianul să câştige titlul mondial, are nevoie de o victorie weekendul viitor, dar şi ca Norris să termine pe locul 6 sau mai jos.
Ultima dată când cel putin 3 piloți au dus lupta la titlu până în ultima etapă a fost în 2010, atunci au fost chiar 4 (Vettel, Alonso, Webber şi Hamilton), iar Vettel a fost învingătorul.
Max Verstappen, victorie în Qatar
Max Verstappen a câştigat Marele Premiu din Qatar şi urcat pe locul 2 în clasamentul piloţilor, cu o etapă înaintea finalului sezonului. Oscar Piastri a încheiat cursa pe locul 2, în timp ce Lando Norris a încheiat pe locul 4 cursa. Carlos Sainz a urcat din nou pe podium pentru Williams.
Norris a rămas lider şi are 408 puncte, în timp ce Max Verstappen a urcat pe locul 2, cu 396 de puncte. Şi Oscar Piastri mai speră la titlul mondial, înaintea ultimei etape, având 392 de puncte după cursa din Qatar.
Marele Premiu de la Abu Dhabi se va desfăşura în weekendul 5-7 decembrie, live în Universul Antena.
