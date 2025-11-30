Norris, Verstappen şi Piastri luptă pentru titlul mondial, înainte de MP de la Abu Dhabi. Toate scenariile - Antena Sport

Max Verstappen a câştigat Marele Premiu din Qatar, live pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, iar lupta pentru titlul mondial rămâne una incredibilă, caree se va decide în ultimul Grand Prix, la Abu Dhabi, weekendul viitor.

Oscar Piastri a terminat al doilea la Doha, în timp ce Lando Norris a fost pe locul 4. În urma MP al Qatarului, Norrris are 408 puncte, Verstappen 396, iar Piastri 392.

Norris, Verstappen şi Piastri luptă pentru titlul mondial

Astfel, pentru a câştiga titlul mondial, Lando Norris are nevoie de o prezenţă pe podium la Abu Dhabi. Pentru ca Max Verstappen să fie din nou campion mondial, acesta are nevoie de o victorie la Abu Dhabi, dar şi ca britanicul să termine pe locul 4 sau mai jos.

De asemenea, cea mai grea misiune o are Oscar Piastri. Pentru ca australianul să câştige titlul mondial, are nevoie de o victorie weekendul viitor, dar şi ca Norris să termine pe locul 6 sau mai jos.

Ultima dată când cel putin 3 piloți au dus lupta la titlu până în ultima etapă a fost în 2010, atunci au fost chiar 4 (Vettel, Alonso, Webber şi Hamilton), iar Vettel a fost învingătorul.