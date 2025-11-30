"Pare că Antonelli s-a dat la o parte şi l-a lăsat să treacă pe Norris!" Acuze incredibile dinspre Red Bull - Antena Sport

Max Verstappen a câştigat Marele Premiu din Qatar, iar lupta pentru titlul mondial se va da în 3 săptămâna viitoare, la Abu Dhabu. Verstappen, Norris şi Piastri au şanse, cele mai mari fiind, bineînţeles, ale liderului Norris.

În cursa din Qatar, în cursa care a fost în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, Lando Norris a încheiat pe locul 4. El a reuşit acest lucru în ultimul tur, atunci când l-a depăşit pe Kimi Antonelli, iar cele două puncte în plus obţinute în clasament se pot dovedi a fi decisive la finalul sezonului.

Depăşirea lui Lando Norris din turul 56 i-a luat prin surprindere pe cei la Red Bull: “Pare că a tras pe dreapta”

În turul cu numărul 56, în virajul 10, Kimi Antonelli a ieşit foarte larg, ceea ce i-a permis lui Lando Norris să îl depăşească şi să urce pe locul cu numărul 4. Astfel, britanicul a obţinut 12 puncte după cursa din Qatar şi a ajuns la un total de 408, lucru care se poate dovedi a fi decisiv la Abu Dhabi.

Chiar înainte ca Max Verstappen să treacă linia de sosire din Qatar, Gianpiero Lambiase i-a transmis pilotului de la Red Bull faptul că Lando Norris a urcat pe locul 4, după ce l-a depăşit pe Kimi Antonelli.

“Nu sunt sigur ce s-a întâmplat cu Antonelli, Max. Pare că a tras pe dreapta şi l-a lăsat pe Norris să treacă”, a spus inginerul lui Max Verstappen, înainte ca reluările să arate că pilotul celor de la Mercedes a greşit în virajul cu numărul 10.