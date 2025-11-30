"Pare că Antonelli s-a dat la o parte şi l-a lăsat să treacă pe Norris!" Acuze incredibile dinspre Red Bull - Antena Sport

Închide meniul
Antena
"Pare că Antonelli s-a dat la o parte şi l-a lăsat să treacă pe Norris!" Acuze incredibile dinspre Red Bull

Formula 1 | "Pare că Antonelli s-a dat la o parte şi l-a lăsat să treacă pe Norris!" Acuze incredibile dinspre Red Bull
“Pare că Antonelli s-a dat la o parte şi l-a lăsat să treacă pe Norris!” Acuze incredibile dinspre Red Bull

Alex Masgras Publicat: 30 noiembrie 2025, 20:05

Lando Norris, în Marele Premiu din Qatar / Profimedia

Max Verstappen a câştigat Marele Premiu din Qatar, iar lupta pentru titlul mondial se va da în 3 săptămâna viitoare, la Abu Dhabu. Verstappen, Norris şi Piastri au şanse, cele mai mari fiind, bineînţeles, ale liderului Norris.

În cursa din Qatar, în cursa care a fost în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, Lando Norris a încheiat pe locul 4. El a reuşit acest lucru în ultimul tur, atunci când l-a depăşit pe Kimi Antonelli, iar cele două puncte în plus obţinute în clasament se pot dovedi a fi decisive la finalul sezonului.

Depăşirea lui Lando Norris din turul 56 i-a luat prin surprindere pe cei la Red Bull: “Pare că a tras pe dreapta”

În turul cu numărul 56, în virajul 10, Kimi Antonelli a ieşit foarte larg, ceea ce i-a permis lui Lando Norris să îl depăşească şi să urce pe locul cu numărul 4. Astfel, britanicul a obţinut 12 puncte după cursa din Qatar şi a ajuns la un total de 408, lucru care se poate dovedi a fi decisiv la Abu Dhabi.

Chiar înainte ca Max Verstappen să treacă linia de sosire din Qatar, Gianpiero Lambiase i-a transmis pilotului de la Red Bull faptul că Lando Norris a urcat pe locul 4, după ce l-a depăşit pe Kimi Antonelli.

“Nu sunt sigur ce s-a întâmplat cu Antonelli, Max. Pare că a tras pe dreapta şi l-a lăsat pe Norris să treacă”, a spus inginerul lui Max Verstappen, înainte ca reluările să arate că pilotul celor de la Mercedes a greşit în virajul cu numărul 10.

Lando Norris a rămas lider şi are 408 puncte, în timp ce Max Verstappen a urcat pe locul 2, cu 396 de puncte. Şi Oscar Piastri mai speră la titlul mondial, înaintea ultimei etape, având 392 de puncte după cursa din Qatar. Cursa Marelui Premiu din Abu Dhabi este duminică, de la ora 15:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

