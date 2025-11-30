Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Siyabonga Ngezana! Anunţul făcut după Farul - FCSB 1-2: "Nu am eu timp" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a declarat că se va baza în continuare pe Siyabonga Ngezana deoarece, pentru moment, nu are multe soluţii la dispoziţie. Fundaşul central sud-african nu a evoluat în meciul cu Farul, câştigat de campioana României, scor 2-1. Cu toate acestea, patronul i-a găsit şi un înlocuitor.

Criticat dur după ultimele prestaţii, în mod special după înfrângerea din Europa League de la Belgrad, după meciul cu Steaua Roşie, Ngezana i-a transmis lui Elias Charalambous înaintea meciului de la Ovidiu că resimte oboseala.

Gigi Becali nu renunţă la Siyabonga Ngezana, dar i-a găsit înlocuitor: “E posibil să vină Andre Duarte! Dacă a declarat Meme, aşa e”

La acest meci, fundaşii centrali trimişi în teren de Elias Charalambous au fost Daniel Graovac şi Mihai Lixandru. În ciuda prestaţiilor modeste, Gigi Becali pare că a trecut peste aceste probleme şi a anunţat că se va baza în continuare pe el, în condiţiile în care echipa are mulţi absenţi din cauza accidentărilor:

“Ngezana a spus că simte oboseală. Îţi dai seama. Normal că m-a deranjat. Acum nu mă mai deranjează, că am câştigat meciul. Bravo lui! (n.r. râde) Dar nu mă supăr. Dacă am pe cine băga… dar nu ai cu cine”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.

Chiar şi în aceste condiţii, Becali a anunţat că sunt şanse ca Andre Duarte, fostul fundaş de la FCU Craiova să ajungă la FCSB. Acesta a dezvăluit că i-a cerut lui Mihai Stoica să aducă doi fundaşi centrali, în condiţiile în care nu poate să îi ofere timp lui Dawa, cel care vine după o accidentare complicată: