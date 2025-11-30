Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Siyabonga Ngezana! Anunţul făcut după Farul - FCSB 1-2: "Nu am eu timp" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Siyabonga Ngezana! Anunţul făcut după Farul – FCSB 1-2: “Nu am eu timp”

Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Siyabonga Ngezana! Anunţul făcut după Farul – FCSB 1-2: “Nu am eu timp”

Alex Masgras Publicat: 30 noiembrie 2025, 23:05

Comentarii
Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Siyabonga Ngezana! Anunţul făcut după Farul – FCSB 1-2: Nu am eu timp

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a declarat că se va baza în continuare pe Siyabonga Ngezana deoarece, pentru moment, nu are multe soluţii la dispoziţie. Fundaşul central sud-african nu a evoluat în meciul cu Farul, câştigat de campioana României, scor 2-1. Cu toate acestea, patronul i-a găsit şi un înlocuitor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Criticat dur după ultimele prestaţii, în mod special după înfrângerea din Europa League de la Belgrad, după meciul cu Steaua Roşie, Ngezana i-a transmis lui Elias Charalambous înaintea meciului de la Ovidiu că resimte oboseala.

Gigi Becali nu renunţă la Siyabonga Ngezana, dar i-a găsit înlocuitor: “E posibil să vină Andre Duarte! Dacă a declarat Meme, aşa e”

La acest meci, fundaşii centrali trimişi în teren de Elias Charalambous au fost Daniel Graovac şi Mihai Lixandru. În ciuda prestaţiilor modeste, Gigi Becali pare că a trecut peste aceste probleme şi a anunţat că se va baza în continuare pe el, în condiţiile în care echipa are mulţi absenţi din cauza accidentărilor:

“Ngezana a spus că simte oboseală. Îţi dai seama. Normal că m-a deranjat. Acum nu mă mai deranjează, că am câştigat meciul. Bravo lui! (n.r. râde) Dar nu mă supăr. Dacă am pe cine băga… dar nu ai cu cine”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.

Chiar şi în aceste condiţii, Becali a anunţat că sunt şanse ca Andre Duarte, fostul fundaş de la FCU Craiova să ajungă la FCSB. Acesta a dezvăluit că i-a cerut lui Mihai Stoica să aducă doi fundaşi centrali, în condiţiile în care nu poate să îi ofere timp lui Dawa, cel care vine după o accidentare complicată:

Reclamă
Reclamă

“E posibil să vină Andre Duarte. Meme ştie asta. Dacă a declarat el, înseamnă că aşa e. Eu am cerut să aducă doi fundaşi centrali. Ngezana e obosit, Dawa o să-şi revină mai greu. El are nevoie de timp, dar nu am eu timp”, a ma spus Gigi Becali.

Siyabonga Ngezana nu și-a mai regăsit în ultimele luni ritmul pe care l-a arătat sezonul trecut, iar acest lucru a condus la diverse gafe, ultima venind în meciul cu Steaua Roșie Belgrad din Europa League. Sud-africanul a greșit chiar la golul marcat de sârbi, iar după meci a fost criticat în fața galeriei FCSB-ului de către Vali Crețu, care ulterior a postat o fotografie cu cei doi și un mesaj pentru contestatari.

Cozonacul de sărbători se scumpește. Producătorii s-au adaptat: porţii la felie sau la jumătate de kgCozonacul de sărbători se scumpește. Producătorii s-au adaptat: porţii la felie sau la jumătate de kg
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cozonacul de sărbători se scumpește. Producătorii s-au adaptat: porţii la felie sau la jumătate de kg
Observator
Cozonacul de sărbători se scumpește. Producătorii s-au adaptat: porţii la felie sau la jumătate de kg
Gigi Becali a dat verdictul după cea mai controversată fază din Farul – FCSB 1-2: „Niciodată!”
Fanatik.ro
Gigi Becali a dat verdictul după cea mai controversată fază din Farul – FCSB 1-2: „Niciodată!”
0:11 1 dec.
VideoScandal uriaş după depăşirea lui Lando Norris: “Trebuie să te duci la un control! Cât de lipsit de creier poţi fi?”
23:46
Gigi Becali a făcut praf un jucător, după Farul – FCSB 1-2: “Doarme pe teren! Bine că nu am dat bani pe el”
23:40
Charalambous: “Această victorie contează mult!” Ce a spus şi despre penalty-ul la Târnovanu
23:24
David Miculescu, prima reacţie despre accidentare: “Trag în continuare”
23:19
“E fotbalist de fotbalist!” Gigi Becali a găsit noua “perlă” de la FCSB
23:07
Gigi Becali, atac la brigada de arbitraj: “Nu a fost penalty la Târnovanu”
Vezi toate știrile
1 Câţi bani a încasat Ronaldinho pentru meciul jucat la Iaşi, contra legendelor României. Suma incredibilă 2 Salariul fabulos pe care îl câştigă un jucător al Universităţii Craiova. E cel mai bine plătit jucător din Liga 1! 3 Afacerea cu care Gigi Becali a făcut primul milion de euro. Povestea basculantei cu bani: “I-am descărcat în curte” 4 E nebunie cu transferul lui Louis Munteanu! Anunţul făcut în Franţa! Neluţu Varga dă lovitura 5 Concurenţă uriaşă pentru Gigi Becali! A fost anunţată oferta de 2.5 milioane de euro 6 Pleacă Daniel Pancu după înfrângerea şoc cu FC Argeş? Anunţul oficial: “S-a simţit”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând