Farul - FCSB LIVE TEXT (20:30). Şansă uriaşă pentru roş-albaştri să se apropie de play-off - Antena Sport

Farul şi FCSB se întâlnesc în etapa a 18-a din Liga 1. Partida va avea loc duminică, de la ora 20:30, şi va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe as.ro.
Meciul este unul extrem de important pentru FCSB, chiar dacă mai sunt 13 meciuri până la finalul sezonului regulat. O victorie ar aduce liniştea la echipă, după scandalurile din ultima vreme.
Farul – FCSB e duminică, de la 20:30
Înainte de meci, Farul este pe locul 6, ultimul care duce în play-off. FCSB e pe 10, la cinci puncte distanţă. În cazul unui eşec, roş-albaştrii ar ajunge la 8 puncte de “marinari”, o distanţă greu de recuperat.
“Eu nu mai cred în echipa asta. E prima dată în 25 de ani când spun că nu mai am încredere. Joci cu Petrolul, cea mai slabă echipă, şi nu o baţi.
Păi o baţi pe Farul? Păi dacă pierzi cu Farul, e gata. Nu are perspective echipa, nu joacă nimic”, a spus Becali, citat de primasport.ro.
Mulţi nervi la FCSB
Elias Charalambous a fost iritat de anumite întrebări ale jurnaliştilor, în timpul conferinţei de presă dinaintea meciului Farul Constanţa – FCSB, din etapa cu numărul 18 a Ligii 1. Antrenorul roş-albaştrilor a vorbit şi despre situaţia lui Siyabonga Ngezana, jucător criticat dur după înfrângerea de pe terenul sârbilor de la Steaua Roşie Belgrad.
“(n.r. v-a spus Ngezana că nu vrea să joace?) Nu, mi-a spus că se simte obosit. Nu ştiu de unde aveţi aceste informaţii. A fost o discuţie între mine şi Ngezana. Nu ştiu de unde aţi auzit (n.r. a apărut în presă). Atunci cineva a vorbit. E o problemă dacă ce vorbesc cu jucătorii apare în presă”, a declarat Elias Charalambous, în cadrul unei conferinţe de presă.
- E nebunie cu transferul lui Louis Munteanu! Anunţul făcut în Franţa! Neluţu Varga dă lovitura
- “Se poate da Louis Munteanu pe 10 milioane de euro?”. Cristi Balaj nu a stat pe gânduri
- Dinamo visează la 20 de milioane de euro. Cum vrea conducerea să ajungă la bugetul imens
- “Noi am scris la LPF”. Un nou club din Liga 1 se revoltă împotriva “Legii Novak”
- Gigi Becali pregătește “curățenia” de iarnă la FCSB. Trei jucători, OUT din planurile patronului