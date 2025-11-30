Farul - FCSB LIVE TEXT (20:30). Şansă uriaşă pentru roş-albaştri să se apropie de play-off - Antena Sport

Farul şi FCSB se întâlnesc în etapa a 18-a din Liga 1. Partida va avea loc duminică, de la ora 20:30, şi va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe as.ro.

Meciul este unul extrem de important pentru FCSB, chiar dacă mai sunt 13 meciuri până la finalul sezonului regulat. O victorie ar aduce liniştea la echipă, după scandalurile din ultima vreme.

Farul – FCSB e duminică, de la 20:30

Înainte de meci, Farul este pe locul 6, ultimul care duce în play-off. FCSB e pe 10, la cinci puncte distanţă. În cazul unui eşec, roş-albaştrii ar ajunge la 8 puncte de “marinari”, o distanţă greu de recuperat.

“Eu nu mai cred în echipa asta. E prima dată în 25 de ani când spun că nu mai am încredere. Joci cu Petrolul, cea mai slabă echipă, şi nu o baţi.

Păi o baţi pe Farul? Păi dacă pierzi cu Farul, e gata. Nu are perspective echipa, nu joacă nimic”, a spus Becali, citat de primasport.ro.