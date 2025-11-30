Gigi Becali a anunţat că FCSB se va bate la titlu, după victoria cu Farul: "Dacă intrăm, este la noi" - Antena Sport

Gigi Becali a fost încântat de jocul FCSB-ului, în victoria cu Farul Constanţa, din etapa a 18-a a Ligii 1, scor 2-1. În urma acestui succes, campioana României a ajuns la două puncte de primul loc de play-off.

În urma acestui succes, Gigi Becali a declarat că a scăpat de emoţii şi este convins că va ajunge în primele şase echipe la finalul sezonului regulat.

Gigi Becali se gândeşte la titlu, după Farul – FCSB 1-2

În urma partidei cu Farul, Becali şi-a schimbat radical discursul şi este de părere că echipa sa poate cuceri titlul din Liga 1, atâta timp cât ajunge în play-off. Acesta se bazează pe înjumătăţirea punctelor de la finalul sezonului regulat:

“Era miza prea mare, am avut emoţii. Am jucat finala de Cupa Mondială. Dacă nu baţi pe Farul, ce să mai stai în fotbal? Dacă Farul ne bătea, la revedere fotbal. Aveam mari emoţii… Din cauza noastră. Noi la 2-0, trebuia să te distrezi cu ei. Am avut şi ghinion, şi bară. Ăla accidentat, ăla accidentat.

Păi şi ce să facem? Nu mai sunt şi alţi fotbalişti?!