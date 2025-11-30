Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali a anunţat că FCSB se va bate la titlu, după victoria cu Farul: "Dacă intrăm, este la noi" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali a anunţat că FCSB se va bate la titlu, după victoria cu Farul: “Dacă intrăm, este la noi”

Gigi Becali a anunţat că FCSB se va bate la titlu, după victoria cu Farul: “Dacă intrăm, este la noi”

Alex Masgras Publicat: 30 noiembrie 2025, 22:49

Comentarii
Gigi Becali a anunţat că FCSB se va bate la titlu, după victoria cu Farul: Dacă intrăm, este la noi

Gigi Becali, pe Arena Naţională / Sport Pictures

Gigi Becali a fost încântat de jocul FCSB-ului, în victoria cu Farul Constanţa, din etapa a 18-a a Ligii 1, scor 2-1. În urma acestui succes, campioana României a ajuns la două puncte de primul loc de play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În urma acestui succes, Gigi Becali a declarat că a scăpat de emoţii şi este convins că va ajunge în primele şase echipe la finalul sezonului regulat.

Gigi Becali se gândeşte la titlu, după Farul – FCSB 1-2

În urma partidei cu Farul, Becali şi-a schimbat radical discursul şi este de părere că echipa sa poate cuceri titlul din Liga 1, atâta timp cât ajunge în play-off. Acesta se bazează pe înjumătăţirea punctelor de la finalul sezonului regulat:

“Era miza prea mare, am avut emoţii. Am jucat finala de Cupa Mondială. Dacă nu baţi pe Farul, ce să mai stai în fotbal? Dacă Farul ne bătea, la revedere fotbal. Aveam mari emoţii… Din cauza noastră. Noi la 2-0, trebuia să te distrezi cu ei. Am avut şi ghinion, şi bară. Ăla accidentat, ăla accidentat.

Păi şi ce să facem? Nu mai sunt şi alţi fotbalişti?!

Reclamă
Reclamă

Păi la titlu mă gândeam şi înainte, de-aia aveam emoţie. Dacă intrăm în play-off, titlul este la noi! Dinamo, Rapid, Craiova, jucăm cu toate. Trebuie să luăm 9 puncte”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cozonacul de sărbători se scumpește. Producătorii s-au adaptat: porţii la felie sau la jumătate de kg
Observator
Cozonacul de sărbători se scumpește. Producătorii s-au adaptat: porţii la felie sau la jumătate de kg
Gigi Becali a dat verdictul după cea mai controversată fază din Farul – FCSB 1-2: „Niciodată!”
Fanatik.ro
Gigi Becali a dat verdictul după cea mai controversată fază din Farul – FCSB 1-2: „Niciodată!”
0:11 1 dec.
VideoScandal uriaş după depăşirea lui Lando Norris: “Trebuie să te duci la un control! Cât de lipsit de creier poţi fi?”
23:46
Gigi Becali a făcut praf un jucător, după Farul – FCSB 1-2: “Doarme pe teren! Bine că nu am dat bani pe el”
23:40
Charalambous: “Această victorie contează mult!” Ce a spus şi despre penalty-ul la Târnovanu
23:24
David Miculescu, prima reacţie despre accidentare: “Trag în continuare”
23:19
“E fotbalist de fotbalist!” Gigi Becali a găsit noua “perlă” de la FCSB
23:07
Gigi Becali, atac la brigada de arbitraj: “Nu a fost penalty la Târnovanu”
Vezi toate știrile
1 Câţi bani a încasat Ronaldinho pentru meciul jucat la Iaşi, contra legendelor României. Suma incredibilă 2 Salariul fabulos pe care îl câştigă un jucător al Universităţii Craiova. E cel mai bine plătit jucător din Liga 1! 3 Afacerea cu care Gigi Becali a făcut primul milion de euro. Povestea basculantei cu bani: “I-am descărcat în curte” 4 E nebunie cu transferul lui Louis Munteanu! Anunţul făcut în Franţa! Neluţu Varga dă lovitura 5 Concurenţă uriaşă pentru Gigi Becali! A fost anunţată oferta de 2.5 milioane de euro 6 Pleacă Daniel Pancu după înfrângerea şoc cu FC Argeş? Anunţul oficial: “S-a simţit”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând