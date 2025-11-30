Cristi Chivu a tranşat conflictul cu Lautaro: "Eu iau decizii" - Antena Sport

Lautaro a gesticulat nervos de fiecare dată când a fost schimbat de Cristi Chivu. Evoluţia lui nu a fost una ridicată, iar mulţi l-au criticat pe fotbalist. În meciul cu Pisa, Lautaro a fost omul meciului, reuşind dubla şi să aducă victoria şi liniştea la echipă.

Cristi Chivu a lămurit situaţia lui Lautaro, sugerând că el este alături de fotbalist, deci este exclus un conflict între ei. “Doar vocile din afară îl pun la îndoială pe Lautaro, nu noi. Știm cât muncește și cât de mult îi pasă. Schimbările trebuie să te ajute, dar un antrenor nu e mai bun sau mai slab în funcție de schimbări și de rezultat. Avem calitate, se fac schimbări pentru a aduce energie nouă, iar cei care intră pot face parte dintr-o echipă importantă precum Inter. Eu iau decizii. Se vorbește prea mult despre un jucător considerat unul dintre cei mai buni din lume. Nu este corect față de el sau față de echipă să-l criticăm. Are momente bune și momente rele”, a declarat Cristi Chivu.

Interul lui Chivu s-a impus la Pisa, scor 2-0

Echipa italiană Inter Milano, condusă de Cristian Chivu, a dispus duminică, în deplasare, scor 2-0, de formaţia Pisa, în etapa a 13-a din Serie A. A fost 0-0 la pauză pe stadionul Romeo Anconetani, într-o primă repriză echilibrată. În partea secundă, Chivu a avut un moment de inspiraţie, l-a aruncat în luptă pe Pio Esposito, în minutul 67, iar acesta a oferit pasa decisivă din care Lautaro Martinez a deblocat tabela, două minute mai târziu. În minutul 83 Barella a şutat din lateral, mingea a ajuns în faţa porţii şi Lautaro Martinez a reuşit dubla, stabilind scorul final, Pisa – Inter Milano 0-2.