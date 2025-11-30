Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristi Chivu a tranşat conflictul cu Lautaro: "Eu iau decizii" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Cristi Chivu a tranşat conflictul cu Lautaro: “Eu iau decizii”

Cristi Chivu a tranşat conflictul cu Lautaro: “Eu iau decizii”

Radu Constantin Publicat: 30 noiembrie 2025, 20:08

Comentarii
Cristi Chivu a tranşat conflictul cu Lautaro: Eu iau decizii

Cristi Chivu, alături de Lautaro Martinez / Facebook Inter

Lautaro a gesticulat nervos de fiecare dată când a fost schimbat de Cristi Chivu. Evoluţia lui nu a fost una ridicată, iar mulţi l-au criticat pe fotbalist. În meciul cu Pisa, Lautaro a fost omul meciului, reuşind dubla şi să aducă victoria şi liniştea la echipă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristi Chivu a lămurit situaţia lui Lautaro, sugerând că el este alături de fotbalist, deci este exclus un conflict între ei. “Doar vocile din afară îl pun la îndoială pe Lautaro, nu noi. Știm cât muncește și cât de mult îi pasă. Schimbările trebuie să te ajute, dar un antrenor nu e mai bun sau mai slab în funcție de schimbări și de rezultat. Avem calitate, se fac schimbări pentru a aduce energie nouă, iar cei care intră pot face parte dintr-o echipă importantă precum Inter. Eu iau decizii. Se vorbește prea mult despre un jucător considerat unul dintre cei mai buni din lume. Nu este corect față de el sau față de echipă să-l criticăm. Are momente bune și momente rele”, a declarat Cristi Chivu.

Interul lui Chivu s-a impus la Pisa, scor 2-0

Echipa italiană Inter Milano, condusă de Cristian Chivu, a dispus duminică, în deplasare, scor 2-0, de formaţia Pisa, în etapa a 13-a din Serie A. A fost 0-0 la pauză pe stadionul Romeo Anconetani, într-o primă repriză echilibrată. În partea secundă, Chivu a avut un moment de inspiraţie, l-a aruncat în luptă pe Pio Esposito, în minutul 67, iar acesta a oferit pasa decisivă din care Lautaro Martinez a deblocat tabela, două minute mai târziu. În minutul 83 Barella a şutat din lateral, mingea a ajuns în faţa porţii şi Lautaro Martinez a reuşit dubla, stabilind scorul final, Pisa – Inter Milano 0-2.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cozonacul de sărbători se scumpește. Producătorii s-au adaptat: porţii la felie sau la jumătate de kg
Observator
Cozonacul de sărbători se scumpește. Producătorii s-au adaptat: porţii la felie sau la jumătate de kg
Câți bani a încasat Ronaldinho pentru meciul demonstrativ de la Iași! Suma uriașă scoasă din conturi de organizatori
Fanatik.ro
Câți bani a încasat Ronaldinho pentru meciul demonstrativ de la Iași! Suma uriașă scoasă din conturi de organizatori
21:04
VideoJurnal Antena Sport | Marius Niculae a plecat cu tricoul lui Ronaldinho
20:42
Video“Poţi câştiga titlul mondial?” Max Verstappen a răspuns cu zâmbetul pe buze
20:20
S-a rupt Bîrligea! Riscă să nu joace cu Dinamo, anunţul lui Elias Charalambous
20:05
Video“Pare că Antonelli s-a dat la o parte şi l-a lăsat să treacă pe Norris!” Acuze incredibile dinspre Red Bull
19:50
Norris, Verstappen şi Piastri luptă pentru titlul mondial, înainte de MP de la Abu Dhabi. Toate scenariile
19:37
FC Botoşani, de neoprit. Victorie şi cu Unirea Slobozia
Vezi toate știrile
1 FotoAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul 2 Patronul cu care Mircea Lucescu a făcut istorie cumpără un club din Liga 1. “Discuţii avansate” 3 VIDEOOscar Piastri, pole-position în Marele Premiu din Qatar. Cursa e duminică de la 18:00 (Antena 3 CNN și AntenaPLAY) 4 Marea companie din România care i-a adus lui Cristi Borcea “300 de milioane de euro”. Afaceristul a recunoscut 5 “Asta mi-a spus” Decizia lui Nicolae Stanciu în privinţa viitorului său! 6 Salariul incredibil pe care românul Cristi Chivu îl are la Inter. Ce bani au Mircea Lucescu şi Cosmin Olăroiu
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând