"Sunt consternat!" Reacţie tulburătoare după ce Gabriel Cotabiţă a murit la 69 de ani: "Am copilărit cu el" - Antena Sport

Gabriel Cotabiţă, unul dintre cei mai iubiţi artişti ai României şi fan Universitatea Craiova, a murit la vârsta de 69 de ani. Sorin Cârţu, unul dintre prietenii apropiaţi, a fost devastat de durere după ce a aflat cumplita veste.

Pe lângă dragostea pentru Uniiversitatea Craiova, Gabriel Cotabiţă a avut o relaţie de prietenie cu actualul preşedinte al oltenilor. Cârţu a avut o reacţie tulburătoare după vestea că prietenul său a murit la vârsta de 69 de ani.

Sorin Cârţu, reacţie tulburătoare după moartea lui Gabriel Cotabiţă

„Am copilărit cu Gabi (n.r. Gabriel Cotabiță). Familiile noastre erau prietene. De câte ori ni s-a ivit ocazia am petrecut mult timp împreună cu părinții. Am auzit vestea tristă. Sunt consternat! Credeam ca a trecut de momentele grele pe care i le-a făcut inima. Pacat! Dumnezeu să-l odihnească!„, a spus Sorin Cârţu la digisport.ro.

Gabriel Cotabiţă, unul dintre cei mai cunoscuţi cântăreţi de muzică uşoară din România, a murit la 69 de ani, a anunţat compozitorul Ionel Tudor.

„Ai plecat, Gabi, şi ai lăsat muzica pop româneasca fără una dintre cele mai mari şi mai personale voci! Am fost nu doar colaboratori ci şi prieteni din tinereţe! Am lansat împreuna piese care au bucurat generaţii de ascultători („Noapte albastră”, „Te rog, domnişoară, nu pleca”, „Si va mai trece-o noapte”, „Viaţa e un cazino”, „Să nu ne spunem adio”, „Poate că da, poate că nu” etc)! Am lansat împreuna cu Joey de Alvaré primul CD din Romania! Am facut lucruri frumoase împreună, lucruri care nu se pot uita! Am împărţit multe momente ale vieşii şi carierei noastre împreuna!…Te vom păstra mereu în inimile noastre! Dumnezeu să te odihneasca în pace şi lumină!„, a scris compozitorul şi dirijorul Ionel Tudor, conform news.ro.