Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Sorana Cîrstea - Ann Li LIVE SCORE (21:30). Românca joacă în finala de la WTA Cleveland, chiar înainte de US Open - Antena Sport

Home | Tenis | WTA | Sorana Cîrstea – Ann Li LIVE SCORE (21:30). Românca joacă în finala de la WTA Cleveland, chiar înainte de US Open

Sorana Cîrstea – Ann Li LIVE SCORE (21:30). Românca joacă în finala de la WTA Cleveland, chiar înainte de US Open

Publicat: 23 august 2025, 18:08

Comentarii
Sorana Cîrstea – Ann Li LIVE SCORE (21:30). Românca joacă în finala de la WTA Cleveland, chiar înainte de US Open

Sorana Cîrstea / Profimedia

Sorana Cîrstea o va întâlni pe Ann Li, în finala turneului WTA 250 de la Cleveland. Românca se află pentru a şaptea oară în ultimul act al unui turneu din circuitul WTA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La turneul din Ohio, Cîrstea a avut parte de un parcurs excelent, chiar înainte de US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului.

Sorana Cîrstea – Ann Li LIVE SCORE (21:30)

Aflată pe locul 112 WTA, Sorana Cîrstea a fost nevoită să joace calficări pentru turneul din Ohio. În cele şase meciuri disputate la Cleveland, românca nu a pierdut niciun set.

Nu acelaşi lucru se poate spune şi despre Ann Li. Americanca a fost prezentă direct pe tabloul principal şi a jucat doar patru meciuri la Cleveland, dar în optimi, sferturi şi semifinale a pierdut câte un set.

Ann Li şi Sorana Cîrstea s-au mai întâlnit o singură dată până acum. Acest lucru se întâmpla la turneul WTA de la Melbourne din 2021, în sferturile de finală. Atunci, americanca s-a impus fără emoţii, după 62 de minute, cu 6-3, 6-1.

Reclamă
Reclamă

În cazul în care va câştiga această finală, Sorana Cîrstea va primi 250 de puncte WTA şi un cec în valoare de 36.300 de dolari. Finalista este răsplătită la acest turneu cu 163 de puncte WTA şi primeşte un cec în valoare de 21.484 de puncte WTA.

Salt impresionant pentru Sorana Cîrstea în clasamentul WTA

Pentru Cîrstea este a şaptea finală WTA din carieră, ea având două titluri, obţinute la Taşkent (2008) şi Istanbul (2021). A pierdut finale la Budapesta (2007), Toronto (2013), Taşkent (2019) şi Strasbourg (2021).

De asemenea, Sorana Cîrstea şi-a aflat deja adversara din primul tur de la US Open. La New York, românca o va întâlni pe Solana Sierra din Argentina, locul 75 WTA.

Observator a verificat ultima teorie conspiraţionistă: "Francezii ne fură aurul şi apa din Lacul Vidraru"Observator a verificat ultima teorie conspiraţionistă: "Francezii ne fură aurul şi apa din Lacul Vidraru"
Reclamă

Aflată pe locul 112 WTA, Sorana Cîrstea va reveni în top 100 începând cu săptămâna viitoare, fiind în acest moment pe locul 88 în clasamentul WTA Live. În cazul unui succes sâmbătă, Cîrstea va urma până pe locul 71 WTA.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Ianis Hagi în fotbalul din Turcia, dacă se va transfera la Karagumruk?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
Observator
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
A fost prins în Germania! Lovitura dată de polițiștii aflați pe urmele criminalului Emil Gânj
Fanatik.ro
A fost prins în Germania! Lovitura dată de polițiștii aflați pe urmele criminalului Emil Gânj
19:04
Un club din Arabia Saudită forțează transferul unui star din Liga Portugal! Detalii de la negocieri
18:56
UPDATEDennis Man debutează în PSV – Groningen. Nicolae Stanciu e titular în Genoa – Lecce. Programul stranierilor
18:48
Tottenham, noul coşmar al lui Pep Guardiola! Statistica îi dă fiori antrenorului de la Manchester City
18:18
Bogdan Andone, mesaj de luptă înainte de FCSB – FC Argeș: “Vom putea profita!”
17:52
Cristiano Ronaldo, un nou record fabulos! Niciun alt jucător din istorie nu a mai atins asemenea cifre
17:35
Cristiano Ronaldo rămâne fără trofeu la Al Nassr! Al Ahli a câştigat Supercupa Arabiei Saudite
Vezi toate știrile
1 Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui 2 Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi” 3 UEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplat 4 Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi: “A făcut un lucru deosebit domnul Şucu. Şi eu l-am rugat” 5 Probleme pentru Dan Petrescu. Ce se întâmplă, de fapt, după demisia de la CFR Cluj 6 Olandezii, anunţ despre situaţia lui Dennis Man. Decizia luată de antrenorul lui PSV
Citește și
Cele mai citite
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”
UEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplatUEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplat
Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi: “A făcut un lucru deosebit domnul Şucu. Şi eu l-am rugat”Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi: “A făcut un lucru deosebit domnul Şucu. Şi eu l-am rugat”