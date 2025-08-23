Sorana Cîrstea - Ann Li LIVE SCORE (21:30). Românca joacă în finala de la WTA Cleveland, chiar înainte de US Open - Antena Sport

Sorana Cîrstea o va întâlni pe Ann Li, în finala turneului WTA 250 de la Cleveland. Românca se află pentru a şaptea oară în ultimul act al unui turneu din circuitul WTA.

La turneul din Ohio, Cîrstea a avut parte de un parcurs excelent, chiar înainte de US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului.

Sorana Cîrstea – Ann Li LIVE SCORE (21:30)

Aflată pe locul 112 WTA, Sorana Cîrstea a fost nevoită să joace calficări pentru turneul din Ohio. În cele şase meciuri disputate la Cleveland, românca nu a pierdut niciun set.

Nu acelaşi lucru se poate spune şi despre Ann Li. Americanca a fost prezentă direct pe tabloul principal şi a jucat doar patru meciuri la Cleveland, dar în optimi, sferturi şi semifinale a pierdut câte un set.

Ann Li şi Sorana Cîrstea s-au mai întâlnit o singură dată până acum. Acest lucru se întâmpla la turneul WTA de la Melbourne din 2021, în sferturile de finală. Atunci, americanca s-a impus fără emoţii, după 62 de minute, cu 6-3, 6-1.