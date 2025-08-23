Sorana Cîrstea - Ann Li LIVE SCORE (21:30). Românca joacă în finala de la WTA Cleveland, chiar înainte de US Open - Antena Sport

Sorana Cîrstea o va întâlni pe Ann Li, în finala turneului WTA 250 de la Cleveland. Românca se află pentru a şaptea oară în ultimul act al unui turneu din circuitul WTA.
La turneul din Ohio, Cîrstea a avut parte de un parcurs excelent, chiar înainte de US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului.
Sorana Cîrstea – Ann Li LIVE SCORE (21:30)
Aflată pe locul 112 WTA, Sorana Cîrstea a fost nevoită să joace calficări pentru turneul din Ohio. În cele şase meciuri disputate la Cleveland, românca nu a pierdut niciun set.
Nu acelaşi lucru se poate spune şi despre Ann Li. Americanca a fost prezentă direct pe tabloul principal şi a jucat doar patru meciuri la Cleveland, dar în optimi, sferturi şi semifinale a pierdut câte un set.
Ann Li şi Sorana Cîrstea s-au mai întâlnit o singură dată până acum. Acest lucru se întâmpla la turneul WTA de la Melbourne din 2021, în sferturile de finală. Atunci, americanca s-a impus fără emoţii, după 62 de minute, cu 6-3, 6-1.
În cazul în care va câştiga această finală, Sorana Cîrstea va primi 250 de puncte WTA şi un cec în valoare de 36.300 de dolari. Finalista este răsplătită la acest turneu cu 163 de puncte WTA şi primeşte un cec în valoare de 21.484 de puncte WTA.
Salt impresionant pentru Sorana Cîrstea în clasamentul WTA
Pentru Cîrstea este a şaptea finală WTA din carieră, ea având două titluri, obţinute la Taşkent (2008) şi Istanbul (2021). A pierdut finale la Budapesta (2007), Toronto (2013), Taşkent (2019) şi Strasbourg (2021).
De asemenea, Sorana Cîrstea şi-a aflat deja adversara din primul tur de la US Open. La New York, românca o va întâlni pe Solana Sierra din Argentina, locul 75 WTA.