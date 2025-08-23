Italienii au dat verdictul în cazul lui Nicolae Stanciu după Genoa - Lecce 0-0. Nota primită - Antena Sport

Nicolae Stanciu a debutat în Serie A, la meciul dintre Genoa şi Lecce. Aflată pe teren propriu, echipa patronată de Dan Şucu a remizat, scor 0-0. Titularizat de Patrick Vieira, căpitanul naţionalei României a evoluat 88 de minute.
Chiar dacă meciul s-a încheiat fără goluri, Nicolae Stanciu a fost activ în cele 88 de minute în care a evoluat în Genoa – Lecce.
Nicolae Stanciu, nota 6 după Genoa – Lecce 0-0
Jurnaliştii italieni au scos în evidenţă faptul că Stanciu a avut un început ezitant, având nevoie de ceva timp pentru a-şi găsi reperele şi au subliniat momentele în care internaţionalul român a fost periculos la poarta celor de la Lecce.
Pentru cele 88 de minute în care Nicolae Stanciu a jucat în prima etapă a sezonului din Serie A, el a fost notat cu 6 de către jurnaliştii italieni:
“A avut nevoie de ceva timp, dar a impresionat şi a contribuit de fiecare dată când nu era în posesie. A avut o şansă bună de a deschide scorul, dar a trimis peste dintr-o poziţie bună. În repriza a doua, a lovit plasa laterală cu o lovitură liberă de la 20 de metri”, au scris italienii de la tuttomercatoweb.com.
Nicolae Stanciu, interviu amplu în Gazzetta dello Sport despre Genoa
Stanciu a acaparat deja câteva reflectoare după ce a marcat un super-gol la debutul în tricoul lui Genoa. În timpul pregătirii sale pentru primul meci în Serie A, românul a acceptat invitația celor de la Gazzetta dello Sport de a face un interviu, iar cel mai mare cotidian de sport din Italia i-a adresat diverse întrebări, cu precădere despre Genoa.
Când a fost întrebat cine este modelul său în fotbal, Stanciu nu l-a ales pe Gică Hagi. Mijlocașul nu a ales de fapt niciun român și l-a numit pe Ivica Olic, fotbalist trecut pe la Bayern Munchen, Wolfsburg sau CSKA Moscova. Căpitanul naționalei a menționat și de ce se regăsește în jucătorul croat:
“Am debutat ca profesionist la 15 ani, iar Ivica la 16. M-am maturizat rapid. A pus întotdeauna interesele echipei înaintea lui și eu am făcut la fel. Eu nu joc pentru goluri sau pase decisive, doar echipa contează“, a spus Stanciu.