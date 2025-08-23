Italienii au dat verdictul în cazul lui Nicolae Stanciu după Genoa - Lecce 0-0. Nota primită - Antena Sport

Nicolae Stanciu a debutat în Serie A, la meciul dintre Genoa şi Lecce. Aflată pe teren propriu, echipa patronată de Dan Şucu a remizat, scor 0-0. Titularizat de Patrick Vieira, căpitanul naţionalei României a evoluat 88 de minute.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar dacă meciul s-a încheiat fără goluri, Nicolae Stanciu a fost activ în cele 88 de minute în care a evoluat în Genoa – Lecce.

Nicolae Stanciu, nota 6 după Genoa – Lecce 0-0

Jurnaliştii italieni au scos în evidenţă faptul că Stanciu a avut un început ezitant, având nevoie de ceva timp pentru a-şi găsi reperele şi au subliniat momentele în care internaţionalul român a fost periculos la poarta celor de la Lecce.

Pentru cele 88 de minute în care Nicolae Stanciu a jucat în prima etapă a sezonului din Serie A, el a fost notat cu 6 de către jurnaliştii italieni:

“A avut nevoie de ceva timp, dar a impresionat şi a contribuit de fiecare dată când nu era în posesie. A avut o şansă bună de a deschide scorul, dar a trimis peste dintr-o poziţie bună. În repriza a doua, a lovit plasa laterală cu o lovitură liberă de la 20 de metri”, au scris italienii de la tuttomercatoweb.com.