Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dennis Man a fost schimbat după 45 de minute în PSV - Groningen, iar rezerva sa a marcat după câteva secunde - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Dennis Man a fost schimbat după 45 de minute în PSV – Groningen, iar rezerva sa a marcat după câteva secunde

Dennis Man a fost schimbat după 45 de minute în PSV – Groningen, iar rezerva sa a marcat după câteva secunde

Publicat: 23 august 2025, 21:09

Comentarii
Dennis Man a fost schimbat după 45 de minute în PSV – Groningen, iar rezerva sa a marcat după câteva secunde

Dennis Man, în PSV - Groningen / Profimedia

Dennis Man a debutat la PSV Eindhoven. Internaţionalul român a fost titular în meciul pe care echipa sa l-a disputat în etapa a doua din Eredivisie, primind vizita celor de la Groningen.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Titular în premieră, Dennis Man a fost pe teren la primul gol marcat de echipa sa. În minutul 32, Guus Til a deschis scorul.

Dennis Man a jucat doar 45 de minute în PSV – Groningen

Avantajul celor de la PSV nu a durat foarte mult. În minutul 39, Willumsson a restabilit egalitatea. La pauză, Dennis Man a fost schimbat, iar în locul său a intrat Esmir Bajraktarevic, un atacant de 20 de ani din Bosnia. Acesta a marcat la doar câteva secunde după ce a început repriza a doua.

În ceea ce îl priveşte pe Dennis Man, internaţionalul român care a jucat 45 de minute în PSV – Groningen a fost notat cu 6,8 de către experţii de la sofascore.com.

Echipa lui Dennis Man a început foarte bine repriza a doua. În minutul 49, Ruben van Bommel a majorat diferenţa după ce a primit o pasă de la veteranul croat, Ivan Perisic.

Reclamă
Reclamă

Start excelent de sezon pentru PSV

PSV a avut parte de un start excelent de sezon în Olanda. Înaintea victoriei din deplasare cu Twente, campioana Olandei s-a impus cu un categoric 6-1 în partida cu Sparta Rotterdam, din prima etapă a sezonului.

În sezonul precedent, PSV a dat recital în ambele confruntări disputate cu Groningen. Echipa lui Dennis Man s-a impus cu 5-0 în partida tur, disputată pe teren propriu, și cu 3-1 în returul din deplasare.

Încă dinaintea meciului, olandezii au dezvăluit că Peter Bosz va miza încă din primul minut al partidei cu Groningen pe Dennis Man.

Observator a verificat ultima teorie conspiraţionistă: "Francezii ne fură aurul şi apa din Lacul Vidraru"Observator a verificat ultima teorie conspiraţionistă: "Francezii ne fură aurul şi apa din Lacul Vidraru"
Reclamă

Dennis Man s-a despărțit de Parma, după patru ani. Italienii au încasat suma de nouă milioane de euro în schimbul internaționalului român. Dennis Man poartă tricoul cu numărul 27 la PSV. Internaționalul român a jucat cu numărul 98 la Parma, în sezoanele precedente.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Ianis Hagi în fotbalul din Turcia, dacă se va transfera la Karagumruk?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
Observator
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
Un avion cu doi pasageri la bord a dispărut în mod misterios. Incidentul este similar cu enigma zborului MH370
Fanatik.ro
Un avion cu doi pasageri la bord a dispărut în mod misterios. Incidentul este similar cu enigma zborului MH370
20:59
FC Botoşani – Csikszereda 3-1. Echipa lui Leo Grozavu s-a distrat. Ciucanii, 5 înfrângeri la rând
20:55
LIVE SCORENicolae Stanciu e titular în Genoa – Lecce. Dennis Man, schimbat la pauză în PSV – Groningen
20:44
LIVE SCOREPremier League, etapa 2: Arsenal – Leeds se joacă acum. Gyokeres, primul gol în EPL. Toate rezultatele
20:39
Decizia radicală luată de turci, înainte de Universitatea Craiova – Istanbul Başakşehir
20:08
Robert Badea a cucerit medalia de bronz la 400m mixt, la Campionatele Mondiale de juniori de la Otopeni
19:04
Un club din Arabia Saudită forțează transferul unui star din Liga Portugal! Detalii de la negocieri
Vezi toate știrile
1 Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui 2 Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi” 3 UEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplat 4 Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron 5 Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi: “A făcut un lucru deosebit domnul Şucu. Şi eu l-am rugat” 6 Probleme pentru Dan Petrescu. Ce se întâmplă, de fapt, după demisia de la CFR Cluj
Citește și
Cele mai citite
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”
UEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplatUEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplat
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron