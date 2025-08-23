Dennis Man a fost schimbat după 45 de minute în PSV - Groningen, iar rezerva sa a marcat după câteva secunde - Antena Sport

Dennis Man a debutat la PSV Eindhoven. Internaţionalul român a fost titular în meciul pe care echipa sa l-a disputat în etapa a doua din Eredivisie, primind vizita celor de la Groningen.

Titular în premieră, Dennis Man a fost pe teren la primul gol marcat de echipa sa. În minutul 32, Guus Til a deschis scorul.

Dennis Man a jucat doar 45 de minute în PSV – Groningen

Avantajul celor de la PSV nu a durat foarte mult. În minutul 39, Willumsson a restabilit egalitatea. La pauză, Dennis Man a fost schimbat, iar în locul său a intrat Esmir Bajraktarevic, un atacant de 20 de ani din Bosnia. Acesta a marcat la doar câteva secunde după ce a început repriza a doua.

În ceea ce îl priveşte pe Dennis Man, internaţionalul român care a jucat 45 de minute în PSV – Groningen a fost notat cu 6,8 de către experţii de la sofascore.com.

Echipa lui Dennis Man a început foarte bine repriza a doua. În minutul 49, Ruben van Bommel a majorat diferenţa după ce a primit o pasă de la veteranul croat, Ivan Perisic.