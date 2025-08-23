U Cluj - Dinamo, LIVE TEXT (21:30). Duel tare în Ardeal. Ambele echipe, neînvinse de trei runde. Echipele probabile - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 23 august 2025, 9:44

Cătălin Cîrjan, în U Cluj - Dinamo/ Profimedia

U Cluj – Dinamo, duelul din etapa a șaptea a Ligii 1, va fi în format live text, pe AS.ro, de la ora 21:30. Partida se a anunță a fi una încinsă, ambele echipe fiind neînvinse în ultimele trei runde. 

U Cluj s-a impus la limită în partida din ultima etapă, cu Farul, scor 1-0. Clujenii lui Ioan Ovidiu Sabău au evoluat din minutul 10 în inferioritate numerică, însă și-au păstrat avantajul de pe tabelă până la final. 

U Cluj – Dinamo, LIVE TEXT (21:30) 

După șase meciuri disputate, U Cluj are nouă puncte acumulate, fiind pe locul șapte. Clujenii sunt la egalitate de puncte cu Dinamo, având însă un golaveraj mai bun.  

„Câinii” lui Zeljko Kopic au obținut o remiză în ultima etapă, scor 1-1, pe teren propriu, cu UTA. Înaintea partidei cu arădenii, Dinamo le-a învins pe Metaloglobus și pe FCSB.  

În play-off-ul sezonului trecut, cele două echipe și-au împărțit victoriile. Dinamo s-a impus în tur, pe Cluj Arena, cu scorul de 4-2, iar clujenii au câștigat returul de la București, scor 3-1. În sezonul regular, trupa lui Sabău a câștigat la limită meciul tur, scor 1-0, iar returul s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. 

Echipele probabile:  

U Cluj: Chirilă – Mikanovic, Codrea, Cristea, Chipciu – Bic, Simion, Nistor, Murgia, Macalou – Lukic. 

Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău 

Observator a verificat ultima teorie conspiraţionistă: "Francezii ne fură aurul şi apa din Lacul Vidraru"Observator a verificat ultima teorie conspiraţionistă: "Francezii ne fură aurul şi apa din Lacul Vidraru"
Dinamo: Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Kyriakou, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Karamoko, Musi.  

Antrenor: Zeljko Kopic 

Zeljko Kopic a anunţat două reveniri la Dinamo, înaintea meciului cu U Cluj 

Pentru partida din Ardeal, Zeljko Kopic se va putea baza pe Maxime Sivis şi pe Antonio Borduşanu. De la Dinamo vor lipsi în continuare Stipe Perica, Cristian Licsandru şi Andrei Mărginean. 

“După ce au ieșit din competiția europeană, au câștigat meciul cu Farul, în deplasare, cu un jucător mai puțin aproape tot meciul. Pentru ei e cu siguranță un plus de energie pozitivă. Mă aștept să fie într-o formă bună. 

Nistor este întotdeauna liderul lor. Au o echipă bună, joacă în două sisteme diferite, depinde de meci și de situații. Au momente în care nu prind cea mai bună formă, dar acasă sunt o echipă puternică. Știm ce ne așteaptă și trebuie să fim la cel mai înalt nivel al nostru pentru a juca bine și pentru a da totul ca să luăm punctele. 

În continuare nu putem conta pe Mărginean și Licsandru. Dar vestea bună este că Bordușanu se antrenează normal și Maxime Sivis la fel, sunt pregătiți pentru meci. De asemenea, nu putem conta pe Mihai și Milanov, din cauza cartonașelor roșii. În rest, toți ceilalți jucători sunt apți și vom fi pregătiți pentru meciul de mâine”, a declarat Zeljko Kopic, la conferinţa de presă premergătoare partidei U Cluj – Dinamo. 

