U Cluj - Dinamo, LIVE TEXT (21:30). Duel tare în Ardeal. Ambele echipe, neînvinse de trei runde. Echipele probabile - Antena Sport

U Cluj – Dinamo, duelul din etapa a șaptea a Ligii 1, va fi în format live text, pe AS.ro, de la ora 21:30. Partida se a anunță a fi una încinsă, ambele echipe fiind neînvinse în ultimele trei runde.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

U Cluj s-a impus la limită în partida din ultima etapă, cu Farul, scor 1-0. Clujenii lui Ioan Ovidiu Sabău au evoluat din minutul 10 în inferioritate numerică, însă și-au păstrat avantajul de pe tabelă până la final.

U Cluj – Dinamo, LIVE TEXT (21:30)

După șase meciuri disputate, U Cluj are nouă puncte acumulate, fiind pe locul șapte. Clujenii sunt la egalitate de puncte cu Dinamo, având însă un golaveraj mai bun.

„Câinii” lui Zeljko Kopic au obținut o remiză în ultima etapă, scor 1-1, pe teren propriu, cu UTA. Înaintea partidei cu arădenii, Dinamo le-a învins pe Metaloglobus și pe FCSB.

În play-off-ul sezonului trecut, cele două echipe și-au împărțit victoriile. Dinamo s-a impus în tur, pe Cluj Arena, cu scorul de 4-2, iar clujenii au câștigat returul de la București, scor 3-1. În sezonul regular, trupa lui Sabău a câștigat la limită meciul tur, scor 1-0, iar returul s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.