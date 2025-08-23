Dennis Man debutează în PSV - Groningen. Nicolae Stanciu e titular în Genoa - Lecce. Programul stranierilor - Antena Sport

Update 18:00: A început meciul dintre Mallorca şi Celta Vigo. Ionuţ Radu este titular la oaspeţi, pentru a doua oară în acest sezon din La Liga.

PSV a avut parte de un start excelent de sezon în Olanda. Înaintea victoriei din deplasare cu Twente, campioana Olandei s-a impus cu un categoric 6-1 în partida cu Sparta Rotterdam, din prima etapă a sezonului.

În sezonul precedent, PSV a dat recital în ambele confruntări disputate cu Groningen. Echipa lui Dennis Man s-a impus cu 5-0 în partida tur, disputată pe teren propriu, și cu 3-1 în returul din deplasare.

Echipa probabilă a PSV-ului: Kovar – Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Dest – Schouten, Saibari, Til – Man, Perišić, Van Bommel.

Programul stranierilor:

18:00: Mallorca – Celta Vigo (Ionuţ Radu)

19:30: Genoa – Lecce (Nicolae Stanciu)

19:45: PSV – Groningen (Dennis Man)

20:00: Aris – Volos (Olimpiu Moruţan)

21:30: Gaziantep – Gencerbirligi (Alexandru Maxim şi Deian Sorescu vs Daniel Popa)

22:00: Panetolikos – Atromitos (Alexandru Măţan)

Olandezii l-au anunțat titular pe Dennis Man

Olandezii au dezvăluit că Peter Bosz va miza încă din primul minut al partidei cu Groningen pe Dennis Man. Internaţionalul român ar urma să beneficieze de accidentarea atacantului Alassane Plea. În locul francezului, în centrul atacului, va fi titular Ivan Perisic.

“Peter Bosz va fi nevoit să facă modificări în echipă, întrucât Alassane Pléa s-a accidentat grav duminica trecută, în meciul cu FC Twente, iar Joey Veerman și Mauro Júnior nu sunt nici ei disponibili.

După accidentarea lui Pléa la Enschede, Bosz a apelat la Saibari și Til ca atacanți de conjunctură. Cum cei doi sunt acum așteptați la mijlocul terenului, în mod normal Ivan Perišić va fi mutat din banda dreaptă în vârful atacului.

Locul rămas liber pe partea dreaptă ar putea fi ocupat de nou-venitul Dennis Man. În acest caz, românul și-ar face debutul ca titular pentru PSV pe stadionul Philips”, au anunţat jurnaliştii olandezi.