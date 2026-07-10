Barcelona a bătut palma pentru cel mai neașteptat transfer! 30 de milioane pentru jucătorul cu origini române

Barcelona a rezolvat cel mai neașteptat transfer din această vară, după ce a ajuns la un acord cu Borussia Dortmund pentru achiziția lui Karim Adeyemi, fotbalist care se afla în ultimul an de contract cu formația din Bundesliga.

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Cele două cluburi au pus la punct și ultimele detalii pentru a finaliza mutarea, iar campioana Spaniei va achita, cu tot cu bonusuri, aproximativ 30 de milioane de euro.

Barcelona, acord cu Dortmund pentru Karim Adeyemi

Născut din mamă româncă și tată nigerian, Karim Adeyemi se află în fața celui mai important transfer din cariera sa. Jucătorul de 24 de ani care a îmbrăcat tricoul celor de la Borussia Dortmund este gata să facă pasul la Barcelona.

Jurnalistul italian Fabrizio Romano a anunțat că cele două formații au ajuns la un acord pentru transferul definitiv, în schimbul sumei de 22 de milioane de euro.

De asemenea, catalanii vor achita și bonusuri care vor duce suma totală la aproximativ 30 de milioane de euro. Adeyemi este din vara anului 2022 la Dortmund și a adunat în total nu mai puțin de 146 de apariții, a marcat 36 de goluri și a oferit 25 de pase decisive.