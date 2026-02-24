OFICIAL | Manny Pacquiao şi Floyd Mayweather revin în ring! Când va avea loc marele meci din Las Vegas - Antena Sport

Închide meniul
OFICIAL | Manny Pacquiao şi Floyd Mayweather revin în ring! Când va avea loc marele meci din Las Vegas

Publicat: 24 februarie 2026, 8:47

Floyd Mayweather şi Manny Pacquiao / Getty Images

Marile vedete ale boxului Manny Pacquiao şi Floyd Mayweather au convenit să se întâlnească din nou într-un meci profesionist, programat pentru luna septembrie.

Pacquiao, în vârstă de 47 de ani, şi Mayweather, în vârstă de 48 de ani, se vor lupta la Sphere în Las Vegas sâmbătă, 19 septembrie, meciul fiind transmis în direct pe Netflix.

Mayweather şi Pacquiao s-au întâlnit pentru prima dată în 2015, în ceea ce s-a numit „Lupta secolului” şi rămâne cea mai lucrativă din istoria boxului.

Mayweather a ieşit victorios, învingându-l pe Pacquiao printr-o decizie unanimă în Las Vegas.

Nu se ştie încă câte runde vor fi sau la ce categorie de greutate se va lupta.

Fostul campion mondial Mayweather a anunţat că va ieşi din retragere pentru a patra oară săptămâna trecută.

Va fi prima luptă profesională a americanului de la victoria asupra luptătorului de arte marţiale mixte Conor McGregor, prin KO tehnic în runda a 10-a, în 2017.

Filipinezul Pacquiao s-a retras din sport pentru a se concentra pe cariera politică în 2021, dar s-a întors în ring în iulie anul trecut pentru a lupta împotriva campionului WBC la categoria welter, Mario Barrios, care şi-a păstrat titlul după un meci egal.

„Floyd şi cu mine am oferit lumii ceea ce rămâne cea mai mare luptă din istoria boxului. Fanii au aşteptat destul. Merită această revanşă. Vreau ca Floyd să trăiască cu singura înfrângere din palmaresul său profesional şi să-şi amintească mereu cine i-a provocat-o”, a declarat Pacquiao, câştigător a 12 titluri mondiale în opt categorii de greutate.

„Am luptat deja şi l-am învins pe Manny o dată. De data aceasta, rezultatul va fi acelaşi”, a spus la rândul său Mayweather, care împlineşte 49 de ani marţi.

Mayweather a câştigat toate cele 50 de lupte profesionale, dintre care 27 prin KO

De la retragerea sa din 2017, a avut o serie de lupte demonstrative şi este programat să se confrunte cu Mike Tyson în acest an.

Acesta va fi primul meci al fostului campion mondial incontestabil la categoria grea, Tyson, de când americanul şi-a încheiat retragerea de 19 ani în noiembrie, într-o înfrângere controversată în faţa lui Jake Paul, youtuberul devenit boxer.

Anunţând sâmbătă sfârşitul retragerii sale, Mayweather a declarat: „De la viitorul meu eveniment cu Mike Tyson până la următorul meu meci profesionist de după aceea: nimeni nu va genera o audienţă mai mare, nu va avea un public global mai numeros şi nu va genera mai mulţi bani cu fiecare eveniment decât evenimentele mele.”

Pacquiao, care are 62 de victorii din 73 de meciuri, a declarat în octombrie că cei doi erau aproape de a conveni asupra unei revanşe, dar a adăugat că aceasta depindea de capacitatea lui şi a lui Mayweather de a „se înţelege reciproc”.

Întâlnirea lor anterioară din 2015 a generat un record de 4,6 milioane de achiziţii pay-per-view şi un record de 72 de milioane de dolari la MGM Grand Garden Arena.

Detaliile complete privind meciurile preliminare şi disponibilitatea biletelor vor fi anunţate în următoarele săptămâni.

