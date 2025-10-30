Manny Pacquiao - Floyd Mayweather, o nouă luptă a "titanilor"! "Suntem în negocieri" - Antena Sport

Închide meniul
Manny Pacquiao - Floyd Mayweather, o nouă luptă a "titanilor"! "Suntem în negocieri"

Manny Pacquiao – Floyd Mayweather, o nouă luptă a "titanilor"! "Suntem în negocieri"

Manny Pacquiao – Floyd Mayweather, o nouă luptă a “titanilor”! “Suntem în negocieri”

Publicat: 30 octombrie 2025, 15:19

Comentarii
Manny Pacquiao – Floyd Mayweather, o nouă luptă a titanilor! Suntem în negocieri

Manny Pacquiao, în timpul luptei cu Mario Barrios / Profimedia

Manny Pacquiao spune că „aproape” a ajuns la un acord pentru o revanşă cu legendarul boxer Floyd Mayweather.

Fostul campion mondial la mai multe categorii de greutate s-a întâlnit pentru prima dată cu Mayweather în 2015, într-un meci numit „Lupta secolului”.

Manny Pacquiao – Floyd Mayweather, o nouă luptă a “titanilor”

Mayweather a câştigat după 12 runde prin decizie unanimă, dar Pacquiao a spus că a avut o accidentare la umăr şi a declarat pentru BBC în 2018 că „nu se poate retrage cu linişte sufletească după această înfrângere”.

În vârstă de 46 de ani, Pacquiao s-a retras în 2021, dar a revenit pentru a-l înfrunta pe campionul WBC la categoria mijlocie, Mario Barrios, care şi-a păstrat titlul după o remiză.

Mayweather a avut o serie de meciuri demonstrative de la retragerea sa în 2017, iar americanul în vârstă de 48 de ani urmează să se confrunte cu Mike Tyson anul viitor.

Dar Pacquiao spune că tabăra lui Mayweather este „în negocieri” pentru o revanşă care „probabil” va avea loc în Las Vegas.

„Depinde dacă ne putem înţelege reciproc”, a declarat filipinezul pentru Seconds Out. „Oamenii mei şi oamenii lui [sunt] în coordonare directă.”

Referindu-se la accidentarea sa din 2015, Pacquiao a adăugat: „Este foarte interesant pentru că, în acest moment, nu am probleme cu umărul. Sunt sigur că lumea boxului va fi entuziasmată dacă revanşa va avea loc. El are propria decizie, aşa că nu-l pot împiedica să lupte cu Mike Tyson.”

Vremea de mâine 31 octombrie. Va fi mult mai cald decât normalul perioadei. Maxime, între 16 şi 24 de gradeVremea de mâine 31 octombrie. Va fi mult mai cald decât normalul perioadei. Maxime, între 16 şi 24 de grade
Meciul demonstrativ al lui Mayweather cu fostul campion la categoria grea Tyson, în vârstă de 59 de ani, este programat pentru primăvara viitoare, dar data exactă nu a fost încă confirmată.

