Manny Pacquiao - Floyd Mayweather, o nouă luptă a "titanilor"! "Suntem în negocieri" - Antena Sport

Manny Pacquiao spune că „aproape” a ajuns la un acord pentru o revanşă cu legendarul boxer Floyd Mayweather.

Fostul campion mondial la mai multe categorii de greutate s-a întâlnit pentru prima dată cu Mayweather în 2015, într-un meci numit „Lupta secolului”.

Manny Pacquiao – Floyd Mayweather, o nouă luptă a “titanilor”

Mayweather a câştigat după 12 runde prin decizie unanimă, dar Pacquiao a spus că a avut o accidentare la umăr şi a declarat pentru BBC în 2018 că „nu se poate retrage cu linişte sufletească după această înfrângere”.

În vârstă de 46 de ani, Pacquiao s-a retras în 2021, dar a revenit pentru a-l înfrunta pe campionul WBC la categoria mijlocie, Mario Barrios, care şi-a păstrat titlul după o remiză.

Mayweather a avut o serie de meciuri demonstrative de la retragerea sa în 2017, iar americanul în vârstă de 48 de ani urmează să se confrunte cu Mike Tyson anul viitor.