Elias Charalambous a recunoscut după FCSB - Metaloglobus 4-1: "Greşeala îmi aparţine" - Antena Sport

Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, şi-a asumat vina după meciul câştigat de echipa sa în faţa celor de la Metaloglobus, scor 4-1, pentru accidentarea suferită de Florin Tăanse în prima repriză a meciului de pe Arena Naţională. Tănase venea după o altă accidentare, suferită la Craiova, şi nu s-a recuperat complet, chiar dacă a fost în Serbia, la Marijana, pentru recuperare.
Astfel, Florin Tănase a rezistat 24 de minute în meciul de pe Arena Naţională. În locul acestuia, Elias Charalambous l-a introdus pe Mamadou Thiam.
Elias Charalambous a recunoscut că a greşit în privinţa lui Florin Tănase în FCSB – Metaloglobus 4-1
La finalul partidei, antrenorul cipriot a recunoscut că poate ar fi trebuit să îl protejeze pe decarul FCSB-ului:
“Poate că ar fi fost mai bine să îl protejăm. Este o greșeală care îmi aparține. Vom vedea mâine, este prea devreme pentru un diagnostic acum”, a declarat Elias Charalambous, după FCSB – Metaloglobus 4-1.
Cum se califică FCSB în play-off
FCSB mai are de jucat cu UTA și Universitatea Cluj în ultimele două etape ale sezonului regular, iar campioana en-tire nu are decât opțiunea victoriei în ambele confruntări pe care urmează să le dispute.
Succesul cu Metaloglobus o ține în viață, dar echipa lui Elias Charalambous depinde și de celelalte rezultate. FCSB are nevoie de unul dintre următoarele scenarii, pentru a prinde play-off-ul:
- FC Argeș să obțină maximum două puncte din meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia. În caz de egalitate de puncte cu FCSB, piteștenii au avantajul meciurilor directe, după cele două victorii obținute, 2-0 în tur și 1-0 în retur;
- CFR Cluj să obțină maximum un punct din meciurile cu Farul și Dinamo. De asemenea, și clujenii au avantaj în caz de egalitate de puncte cu FCSB, la finalul sezonului regular;
- U Cluj să obțină maximum un punct din meciul cu Oțelul, luând în calcul scenariul în care ar pierde cu FCSB în deplasare, în ultima etapă.
