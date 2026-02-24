Elias Charalambous a recunoscut după FCSB - Metaloglobus 4-1: "Greşeala îmi aparţine" - Antena Sport

Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, şi-a asumat vina după meciul câştigat de echipa sa în faţa celor de la Metaloglobus, scor 4-1, pentru accidentarea suferită de Florin Tăanse în prima repriză a meciului de pe Arena Naţională. Tănase venea după o altă accidentare, suferită la Craiova, şi nu s-a recuperat complet, chiar dacă a fost în Serbia, la Marijana, pentru recuperare.

Astfel, Florin Tănase a rezistat 24 de minute în meciul de pe Arena Naţională. În locul acestuia, Elias Charalambous l-a introdus pe Mamadou Thiam.

Elias Charalambous a recunoscut că a greşit în privinţa lui Florin Tănase în FCSB – Metaloglobus 4-1

La finalul partidei, antrenorul cipriot a recunoscut că poate ar fi trebuit să îl protejeze pe decarul FCSB-ului:

“Poate că ar fi fost mai bine să îl protejăm. Este o greșeală care îmi aparține. Vom vedea mâine, este prea devreme pentru un diagnostic acum”, a declarat Elias Charalambous, după FCSB – Metaloglobus 4-1.

Cum se califică FCSB în play-off

FCSB mai are de jucat cu UTA și Universitatea Cluj în ultimele două etape ale sezonului regular, iar campioana en-tire nu are decât opțiunea victoriei în ambele confruntări pe care urmează să le dispute.