Ilie Dumitrescu şi Gigi Becali, contre în direct legate de Iuliana Demetrescu: "De ce nu lauzi prestația doamnei din seara asta?" - Antena Sport

Ilie Dumitrescu şi Gigi Becali, contre în direct legate de Iuliana Demetrescu: “De ce nu lauzi prestația doamnei din seara asta?”

Radu Constantin Publicat: 24 februarie 2026, 8:30

Gigi Becali a avut iar un derapaj în direct, la adresa centralului Iuliana Demetrescu, după ce Joao Paulo a dărâmat-o. Între latifundiar şi Ilie Dumitrescu a avut loc un schimb de replici. Ilie Dumitrescu a considerat că fotbalistul “trebuia să se asigure”, în timp ce Gigi Becali a avut altă părere.

”Vai, săraca, ce milă îmi era de ea când a căzut acolo. Să-ți spun un lucru, că au zis că Joao Paulo nu vede bine lateral. Ea vine și îi taie calea, omul aleargă să joace fotbal. Omul joacă fotbal. Ea vine și se bagă în el”, a declarat Becali, la Digi Sport.

”S-a informat Joao Paulo, are vedere periferică, e excelent (n.r. – ironic). Da, era în acțiune Joao Paulo la faza asta, da. Dacă e în careu și face 11 metri? Așa că e cu capul în nori și că se uită după minge?”, a spus Ilie Dumitrescu. Fireşte, Becali l-a contrazis: ”Ea trebuie să vadă. El trebuie să vadă mingea, suntem la fotbal. Ea trebuie să vadă jucătorii, nu să intre în ei”.

Finalul de intervenţe a adus o replică a lui Gigi Becali care nu poate fi reprodusă. Moment în care Ilie Dumitrescu s-a enervat şi a luat poziţie: ”A arbitrat foarte bine, Gigi! De ce nu lauzi prestația doamnei din seara asta?”. Moment în care omul de afaceri a recunoscut: ”O laud prestația. Nu am ce să-i reproșez. Bunul simț îl au toți, și vagabonzii, și nebunii”.

