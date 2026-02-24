Marius Şumudică a răbufnit la adresa arbitrajului după un nou eşec: "Există îndoieli" - Antena Sport

Închide meniul
Marius Şumudică a răbufnit la adresa arbitrajului după un nou eşec: “Există îndoieli”

Radu Constantin Publicat: 24 februarie 2026, 9:32

Marius Şumudică, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia

Al-Okhdood este în cădere liberă în prima ligă din Arabia Saudită, după ce a suferit luni seară al un nou eșec . Formația antrenată de Marius Șumudică a pierdut și disputa cu Al Fateh, din etapa cu numărul 10 (restanță). Şumudică a acuzat arbitrajul după ce a ajuns la 8 eșecuri în 11 meciuri la Al-Okhdood.

„Am pierdut încă un meci. Am jucat bine în prima repriză, dar prestația noastră din repriza secundă a fost dezamăgitoare.

Al Fateh a profitat după ce a preluat conducerea și a tras de timp. Arbitrul a refuzat să acorde un penalty și e normal ca astfel de greșeli să existe. Sunt antrenor de 25 de ani și, în opinia mea, există îndoieli cu privire la penalty-ul acordat împotriva noastră, chiar dacă îl respect pe arbitrul saudit.

Am pierdut meciul pentru că Al Fateh a fost echipa mai bună. Nu voi vorbi în public despre niciun jucător”, a declarat antrenorul român la finalul partidei Al Fateh – Al Okhdood 2-1.

În urma acestui rezultat, Al-Okhdood a rămas pe penultimul loc în campionatul saudit, cu 23 de etape trecute din 34.

