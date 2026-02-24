Marius Şumudică a răbufnit la adresa arbitrajului după un nou eşec: "Există îndoieli" - Antena Sport

Al-Okhdood este în cădere liberă în prima ligă din Arabia Saudită, după ce a suferit luni seară al un nou eșec . Formația antrenată de Marius Șumudică a pierdut și disputa cu Al Fateh, din etapa cu numărul 10 (restanță). Şumudică a acuzat arbitrajul după ce a ajuns la 8 eșecuri în 11 meciuri la Al-Okhdood.
„Am pierdut încă un meci. Am jucat bine în prima repriză, dar prestația noastră din repriza secundă a fost dezamăgitoare.
Al Fateh a profitat după ce a preluat conducerea și a tras de timp. Arbitrul a refuzat să acorde un penalty și e normal ca astfel de greșeli să existe. Sunt antrenor de 25 de ani și, în opinia mea, există îndoieli cu privire la penalty-ul acordat împotriva noastră, chiar dacă îl respect pe arbitrul saudit.
Am pierdut meciul pentru că Al Fateh a fost echipa mai bună. Nu voi vorbi în public despre niciun jucător”, a declarat antrenorul român la finalul partidei Al Fateh – Al Okhdood 2-1.
În urma acestui rezultat, Al-Okhdood a rămas pe penultimul loc în campionatul saudit, cu 23 de etape trecute din 34.
- Fostul antrenor al lui George Puşcaş, verdict despre transferul la Dinamo: “Nu îi va fi deloc uşor”
- Elias Charalambous a recunoscut după FCSB – Metaloglobus 4-1: “Greşeala îmi aparţine”
- Ilie Dumitrescu şi Gigi Becali, contre în direct legate de Iuliana Demetrescu: “De ce nu lauzi prestația doamnei din seara asta?”
- Gigi Becali, şocat de sezonul de coşmar al FCSB-ului: “Mă omorai, mă împuşcai, nu credeam”. Pe cine a dat vina
- Darius Olaru a plecat cu duba de la stadion, nu cu autocarul echipei! Care este motivul