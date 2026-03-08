"A fost o luptă incredibilă" George Russell, prima reacţie după ce a câştigat prima cursă a sezonului de F1! - Antena Sport

George Russell a câştigat cursa Marelui Premiu al Australiei, care s-a văzut în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. A fost un weekend perfect pentru Mercedes, care s-a clasat pe primele două locuri cu ambele maşini. Colegul lui Russell, Kimi Antonelli, a venit pe 2.
Russell a vorbit despre problemele cu bateria pe care le-a întâmpinat şi despre lupta spectaculoasă cu Charles Leclerc din startul cursei.
“(n.r.: Felicitări, George, ai câştigat Marele Premiu al Australiei. Nu numai asta, dar ai şi câştigat prima cursă a noii ere) A fost o luptă incredibilă la început, ştiam că va fi greu. Mă uitam tot timpul la nivelul bateriei, se consuma foarte repede, era aproape goală. Mă luptam cu Charles.
Mulţumesc întregii echipe, pentru că a trecut foarte mult timp de când am fost în această situaţie (n.r: cu maşinile Mercedes pe primele două locuri).
Mă bucur că v-a plăcut lupta. Mă aşteptam să fie acest efect de yo-yo, de îndată ce trecea unul în faţă, era dificil de protejat acea poziţie. Un comportament destul de subvirator al maşinilor pe aceste viraje, pe acest circuit
Am ajuns la final cu maşina într-o singură piesă şi am câştigat”, a declarat George Russell, imediat după finalul cursei.
George Russell, care plecase din pole-position, a reuşit, în cele din urmă, să câştige prima cursă de Formula 1 a sezonului, cea din Australia. El a fost depăşit la start de Charles Leclerc, apoi între cei doi a început o luptă foarte interesantă. În cele din urmă, Russell s-a impus, iar Mercedes a obţinut chiar “dubla”, Kimi Antonelli terminând pe 2. Charles Leclerc s-a clasat pe locul 3 la final.
