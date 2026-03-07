Max Verstappen a ajuns pe mâna medicilor, după accidentul din calificările din MP al Australiei. Ce i s-a întâmplat - Antena Sport

Max Verstappen a ajuns pe mâna medicilor, după accidentul din calificările Marelui Premiu al Australiei. Pilotul olandez de la Red Bull s-a lovit de parapet în Q1, în primul viraj, și nu a mai putut continua sesiunea.

După ce a ieșit din monopost, Max Verstappen a mers la centrul medical din paddock pentru un control. El a acuzat dureri la nivelul mâinilor, după accident. În cele din urmă, pole-ul a fost obținut de George Russell.

Max Verstappen a dezvăluit că în momentul impactului, volanul i-a zburat din mâini și de aceea a resimțit dureri. Din fericire, pilotul olandez nu a suferit ceva grav și poate concura în cursa de mâine, care va începe de la ora 06:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

Verstappen a mai declarat că un astfel de accident nu i s-a mai întâmplat în carieră. Olandezul nu și-a putut explica cum a ajuns în parapet, după ce spatele monopostului s-a blocat complet.