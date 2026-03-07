Max Verstappen a ajuns pe mâna medicilor, după accidentul din calificările din MP al Australiei. Ce i s-a întâmplat - Antena Sport

Închide meniul
Max Verstappen a ajuns pe mâna medicilor, după accidentul din calificările din MP al Australiei. Ce i s-a întâmplat
Max Verstappen a ajuns pe mâna medicilor, după accidentul din calificările din MP al Australiei. Ce i s-a întâmplat

Viviana Moraru Publicat: 7 martie 2026, 10:53

Max Verstappen, accident în calificările din Australia/ Profimedia

Max Verstappen a ajuns pe mâna medicilor, după accidentul din calificările Marelui Premiu al Australiei. Pilotul olandez de la Red Bull s-a lovit de parapet în Q1, în primul viraj, și nu a mai putut continua sesiunea.

După ce a ieșit din monopost, Max Verstappen a mers la centrul medical din paddock pentru un control. El a acuzat dureri la nivelul mâinilor, după accident. În cele din urmă, pole-ul a fost obținut de George Russell.

Max Verstappen, la medici după accidentul din calificările MP al Australiei

Max Verstappen a dezvăluit că în momentul impactului, volanul i-a zburat din mâini și de aceea a resimțit dureri. Din fericire, pilotul olandez nu a suferit ceva grav și poate concura în cursa de mâine, care va începe de la ora 06:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

Verstappen a mai declarat că un astfel de accident nu i s-a mai întâmplat în carieră. Olandezul nu și-a putut explica cum a ajuns în parapet, după ce spatele monopostului s-a blocat complet.

„Am frânat și, dintr-odată, puntea spate s-a blocat complet, pe neașteptate. Nu știu de ce sau cum s-a întâmplat asta.

Nu am mai experimentat așa ceva în carieră. Puntea spate a rămas complet blocată și bineînțeles că nu mai poți salva nimic la viteza respectivă. Lovitura în parapet nu a fost atât de gravă.

Volanul mi-a scăpat, pur și simplu, din mâine și de aceea a trebuit să merg la centrul medical. Dar totul e bine. Cred că mergea deja prost înainte să schimb în treapta inferioară, pentru că am apăsat pedala. Imediat ce apeși, schimbi destul de repede în treapta inferioară, dar se blochează deja imediat la vârful presiunii de frânare. Ceva foarte ciudat, asta e sigur.

Există atât de multe necunoscute, în acest moment, pe care trebuie să le depășim. Vom vedea ce vom putea face”, a declarat Max Verstappen, conform formula1.com.

