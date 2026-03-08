Dezastru pentru Oscar Piastri! A suferit un accident înainte de cursă şi nu a luat startul în Australia - Antena Sport

Închide meniul
Bogdan Stănescu Publicat: 8 martie 2026, 6:51

Oscar Piastri a avut un weekend de coşmar în Australia, chiar la el acasă! Favoritul tribunelor în Australia a suferit un accident înainte de startul cursei şi nu a mai plecat în prima cursă a noului sezon de Formula 1, care se vede exclusiv în Universul Antena.

Oscar Piastri a pierdut controlul monopostului său în timp ce efectua turele obişnuite de recunoaştere, înainte de cursă. La ieşirea din virajul 4, australianul nu a mai putut stăpâni monopostul McLaren, a lovit un parapet, iar maşina a fost avariată serios.

Început de sezon de coşmar pentru colegul lui Lando Norris de la McLaren. În sezonul trecut Piastri s-a luptat o bună vreme cu colegul său, Norris, pentru titlu. În cele din urmă, Norris a luat titlul, dramatic, la doar două puncte în faţa lui Max Verstappen (Red Bull), în condiţiile în care Norris şi Piastri au condus autoritar clasamentul o bună bucată din sezon. 




        
        
                    

            

                

                                            

                            

                                
