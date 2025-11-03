Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cererea în căsătorie inedită a lui Charles Leclerc: "Tati vrea să se căsătorească cu tine" - Antena Sport

Home | Formula 1 | Cererea în căsătorie inedită a lui Charles Leclerc: “Tati vrea să se căsătorească cu tine”
Foto

Cererea în căsătorie inedită a lui Charles Leclerc: “Tati vrea să se căsătorească cu tine”

Publicat: 3 noiembrie 2025, 13:12

Comentarii
Cererea în căsătorie inedită a lui Charles Leclerc: “Tati vrea să se căsătorească cu tine”
galerie foto Galerie (12)

Charles Leclerc şi Alexandra Saint Mleux - Instagram

Pilotul Ferrari, Charles Leclerc, i-a cerut mâna partenerei sale, Alexandra Saint Mleux, cu ajutorul câinelui lor Leo, un teckel care nu se desparte niciodată de cuplu, relatează RMC Sport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Tati vrea să se căsătorească cu tine”, scria pe zgarda pe care o purta Leo, câinele cuplului Charles Leclerc – Alexandra Saint Mleux, în momentul cererii în căsătorie a pilotului de Formula 1. Duminică, pilotul echipei Ferrari a publicat o serie de fotografii pe Instagram şi X care ilustrau evenimentul.

Cererea în căsătorie inedită a lui Charles Leclerc

Monegascul nu a făcut lucrurile pe jumătate: mii de petale de trandafir, lumânări, dulciuri cu iniţialele lor… El nu a uitat nici să-l includă pe cel pe care îl consideră fiul său: teckelul său.

„Mami a spus da”

Chiar animalul a dezvăluit intenţiile stăpânului său stăpânei sale prin intermediul zgărzii sale aurii, gravată special pentru această ocazie. Şi, în timpul cinei, Leo a primit şi el desertul său: un mic tort în formă de os cu inscripţia „Mami a spus da”.

 
View this post on Instagram
 
A post shared by Charles Leclerc (@charles_leclerc)

Reclamă
Reclamă

Charles Leclerc, în vârstă de 28 de ani, este oficial într-o relaţie cu Alexandra Saint Mleux, influencer din Franţa cu peste 3 milioane de urmăritori pe Instagram, încă de la Marele Premiu de la Monte Carlo din 2023. Unul dintre cele mai spectaculoase cupluri din padoc şi-a adoptat apoi căţelul Leo în aprilie 2024. De atunci, Charles Leclerc nu se mai desparte de el. Îl însoţeşte în întreaga lume la Marile Premii de Formula 1 şi este fotografiat în mod regulat pentru reţelele sociale ale pilotului.

Monegascul a profitat de un weekend fără Formula 1 pentru a face cererea în căsătorie. El va fi din nou la datorie în acest weekend în Brazilia, pentru cel de-al 21-lea GP al sezonului, ce va fi live în Universul Antena.

Livrator străin, agresat şi umilit în stradă de doi tineri, în Popeşti-Leordeni. Răspunsul victimeiLivrator străin, agresat şi umilit în stradă de doi tineri, în Popeşti-Leordeni. Răspunsul victimei
Reclamă
Alexandra Saint Mleux - Profimedia Images
Alexandra Saint Mleux - Profimedia Images
Alexandra Saint Mleux - Profimedia Images
+(12)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Livrator străin, agresat şi umilit în stradă de doi tineri, în Popeşti-Leordeni. Răspunsul victimei
Observator
Livrator străin, agresat şi umilit în stradă de doi tineri, în Popeşti-Leordeni. Răspunsul victimei
Fosta jucătoare de Top 10 WTA și-a făcut cont pe o aplicație de dating și a spus ce tip de bărbat caută. „Dacă ai de gând să faci asta, nu-mi scrie”. Foto
Fanatik.ro
Fosta jucătoare de Top 10 WTA și-a făcut cont pe o aplicație de dating și a spus ce tip de bărbat caută. „Dacă ai de gând să faci asta, nu-mi scrie”. Foto
13:46
Noutățile lunii noiembrie în AntenaPLAY
13:44
“Se desființează echipa!” Decizie şoc în fotbalul românesc: Constantin Budescu și-a reziliat contractul
13:37
Doliu în fotbalul românesc! A murit Constantin Zamfir, fost mare atacant al Stelei
13:37
VIDEOLuka Doncic, primul triple double al sezonului, pentru LA Lakers
13:28
O altă revenire importantă la FCSB înaintea meciului cu Basel din Europa League
13:26
Programul etapei a 17-a a Ligii 1! Când se joacă CFR – Rapid, Botoşani – Dinamo şi FCSB – Petrolul
Vezi toate știrile
1 Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba” 2 Verdictul specialistului după ce Craiova a primit penalty la ultima fază a meciului cu Rapid. Jucătorul lăudat: „Stofă de stofă” 3 Au furat 88 de milioane de euro în jaful secolului și au fost prinși la stadion, la meciul echipei favorite 4 Dani Coman, replică devastatoare după derapajul lui Gigi Becali: “S-ar putea să nu-l poată spăla nici tot Argeșul” 5 Gigi Becali, anunţ la miezul nopţii despre viitorul lui Denis Alibec 6 Lupta încinsă pentru locul secund. Comentariul lui Adrian Georgescu
Citește și