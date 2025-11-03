Cererea în căsătorie inedită a lui Charles Leclerc: "Tati vrea să se căsătorească cu tine" - Antena Sport

Pilotul Ferrari, Charles Leclerc, i-a cerut mâna partenerei sale, Alexandra Saint Mleux, cu ajutorul câinelui lor Leo, un teckel care nu se desparte niciodată de cuplu, relatează RMC Sport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Tati vrea să se căsătorească cu tine”, scria pe zgarda pe care o purta Leo, câinele cuplului Charles Leclerc – Alexandra Saint Mleux, în momentul cererii în căsătorie a pilotului de Formula 1. Duminică, pilotul echipei Ferrari a publicat o serie de fotografii pe Instagram şi X care ilustrau evenimentul.

Cererea în căsătorie inedită a lui Charles Leclerc

Monegascul nu a făcut lucrurile pe jumătate: mii de petale de trandafir, lumânări, dulciuri cu iniţialele lor… El nu a uitat nici să-l includă pe cel pe care îl consideră fiul său: teckelul său.

„Mami a spus da”

Chiar animalul a dezvăluit intenţiile stăpânului său stăpânei sale prin intermediul zgărzii sale aurii, gravată special pentru această ocazie. Şi, în timpul cinei, Leo a primit şi el desertul său: un mic tort în formă de os cu inscripţia „Mami a spus da”.