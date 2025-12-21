U Cluj - Farul 1-0. Lukic a deschis scorul după o gafă monumentală a constănţenilor! - Antena Sport

Universitatea Cluj primește vizita celor de la Farul Constanța, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 21 din Liga 1. Cele două formații sunt aflate în luptă directă pentru play-off, iar duelul este transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.
Constănțenii nu au mai câștigat un meci de campionat de patru etape, în timp ce gruparea antrenată de Cristiano Bergodi are patru victorii în ultimele cinci runde.
U Cluj – Farul 1-0
Min. 46: Maftei şi-a salvat echipa cu o intervenţie după o centrare periculoasă în faţa porţii
Pauză
Min. 35: Lefter a reuşit o paradă de senzaţie la un şut plasat al lui Tănasă
Min. 28: U Cluj – Farul 1-0! Constănţenii au greşit grav, iar Lukic a profitat, deschizând scorul cu un şut în vinclu
Min. 7: El Sawy a pătruns periculos, dar balonul trimis de el în faţa porţii nu a ajuns la niciun coechipier
Min. 5: Ocazie mare pentru Farul. Constănţenii scăpaseră 2 contra 1, dar Alex Chipciu a intervenit salvator
Min 3: Ocazie pentru U Cluj. Macalou a şutat în blocaj din careu
Min. 1: A început meciul!
Echipele de start:
- U Cluj (4-3-3): Lefter – Mikanovic, Cisse, I. Cristea, Chipciu – Bic, Murgia, Fabry – Macalou, Lukic – El Sawy. Rezerve: I. Chirilă – Chinteș, Van der Werff, Toșca, M. Silva, Drammeh, Bota, Gheorghiță, Nisto, Moraru, Postolachi, A. Trică. Antrenor: Cristiano Bergodi
- Farul (4-3-3): Buzbuchi – D. Maftei, Larie, Pellegrini, Furtado – Vînă, Dican, Radaslavescu – Grigoryan, Ișfan, Tănasă. Rezerve: Munteanu – Sîrbu, Țîru, Duțu, Gheorghe, Ramalho, Goncear, Doicaru, C. Sima, Vojtus, Markovic. Antrenor: Ianis Zicu
Universitatea Cluj a renăscut după venirea lui Cristiano Bergodi și luptă cu șanse reale la clasarea pe un loc de play-off. Ardelenii au patru victorii în ultimele cinci etape și sunt în prezent la trei puncte de Oțelul, echipă clasată pe locul 6.
De partea cealaltă, Ianis Zicu este supus unei presiuni destul de mari la Farul Constanța, care a pierdut teren serios în ultimele runde, reușindă să câștige doar un singur meci din ultimele 5.
Echipele probabile:
- U Cluj (4-3-3): Gertmonas – Mikanovic, I. Cristea, Cisse, Chipciu – Murgia, Codrea, Bic – Macalou, Lukic, El Sawy. Rezerve: Lefter – Cosa, Chinteş, Toşca, M. Silva, Drameh, Gheorghiţă, Fabry, Postolachi, A. Trică. Absenți: Capradossi (convocat la Cupa Africii), G. Simion (suspendat). Antrenor: Cristiano Bergodi
- Farul (4-3-3): Buzbuchi – Sîrbu, L. Pellegrini, Larie, Furtado – Vînă, Dican, Radaslavescu – Grigoryan, Ișfan, Tănasă. Rezerve: R. Munteanu – D. Maftei, B. Țîru, S. Duțu, Ramalho, Marincean, C. Gheorghe, Doicaru, Al. Goncear, Sima, G. Iancu, Markovic, Vojtus. Absenți: I. Cojocaru, Gustavo Marins, L. Banu (accidentați) , Nikolov, Cr. Ganea. Antrenor: Ianis Zicu
