U Cluj - Farul 1-0. Lukic a deschis scorul după o gafă monumentală a constănţenilor! - Antena Sport

Universitatea Cluj primește vizita celor de la Farul Constanța, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 21 din Liga 1. Cele două formații sunt aflate în luptă directă pentru play-off, iar duelul este transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Constănțenii nu au mai câștigat un meci de campionat de patru etape, în timp ce gruparea antrenată de Cristiano Bergodi are patru victorii în ultimele cinci runde.

U Cluj – Farul 1-0

Min. 46: Maftei şi-a salvat echipa cu o intervenţie după o centrare periculoasă în faţa porţii

Pauză

Min. 35: Lefter a reuşit o paradă de senzaţie la un şut plasat al lui Tănasă