Nota primită de Ianis Hagi după ce a jucat 25 de minute cu ultima clasată din Turcia. Cifrele românului - Antena Sport

Ianis Hagi a început de pe banca de rezerve meciul din Superliga Turciei dintre Alanyaspor și Karagumruk, iar în minutul 68 a fost introdus în teren de antrenorul său, Joao Pereira. Duelul în care căpitanul naționalei a evoluat timp de aproximativ 25 de minute s-a încheiat cu victoria echipei mijlocașului român, scor 2-0.

Ianis Hagi a fost pentru al doilea meci la rând rezervă utilizată pentru Alanyaspor. După ce în meciul de cupă cu Trabzonspor a intrat pe teren în minutul 81, acum a avut ocazia să evolueze mai mult în tricoul echipei sale.

Ianis Hagi, sub media echipei sale

Pentru prestația arătată în meciul dintre formația sa și Karagumruk, fiul marelui Gică Hagi a primit nota 6,6 pe platforma Sofascore, în timp ce cei de la Flashscore i-au acordat un 6,2.Ținând cont că a intrat pe gazon când mai erau doar 25 de minute de disputat, Hagi nu a reușit să iasă foarte mult în evidență, astfel că nota sa a fost sub media echipei.

Ambele site-uri de specialitate, și anume Flashscore și Sofascore, au acordat jucătorilor de la Alanyaspor calificative care au dus la medii peste nota 7. Pe primul menționat, echipa lui Ianis a avut o medie de 7,1 în timp ce pe al doilea a fost 7,01. În ceea ce privește cifrele înregistrate de fotbalistul de 27 de ani, acestea au arătat în felul următor:

16 atingeri de balon

6 pierderi de posesie

0/0 driblinguri reușite

0/1 centrări reușite

7/12 pase scurte reușite

un fault suferit

un fault comis

5 recuperări

1/2 dueluri câștigate la sol

În urma victoriei sale cu 2-0 contra lui Karagumruk, Alanyaspor a urcat provizoriu pe locul 9 în Superliga Turciei, având 21 de puncte.