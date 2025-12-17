Închide meniul
Christian Horner vrea să revină în Formula 1! Negociază cu o echipă pentru a deveni acţionar - Antena Sport

Alex Masgras Publicat: 17 decembrie 2025, 13:35

Christian Horner, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia

Fostul şef al Red Bull, Christian Horner, ar fi în negocieri cu echipa franceză Alpine pentru a deveni acţionar minoritar.

Concediat de Red Bull în iulie, după douăzeci de ani la conducerea echipei, apoi concediat oficial în septembrie, britanicul în vârstă de 52 de ani a revenit în actualitate doar prin câteva zvonuri, în special în legătură cu Aston Martin.

Christian Horner negociază cu grupul care deţine 24% din acţiunile Alpine

Potrivit L’Équipe, Horner ar fi iniţiat discuţii cu Otro Group, un fond de investiţii american care deţine 24% din acţiunile echipei Alpine de doi ani.

Cu toate acestea, Horner nu ar dori să revină în F1 doar ca şef de echipă, ci ca acţionar, chiar şi minoritar, al unei echipe. El ar fi susţinut de investitori şi ar considera Otro Group ca un mijloc de a reveni la Alpine, în timp ce aceste acţiuni ar putea fi cedate.

Totuşţi, potrivit lefigaro.fr, rămâne de văzut dacă noua conducere a Renault va accepta sosirea unui director care a criticat adesea motoarele franceze.

