Titular în premieră după patru luni în FCSB - Rapid. Jucătorul care revine în primul 11 - Antena Sport

Partida de pe Arena Națională dintre FCSB și Rapid îi va oferi șansa lui Andrei Borza să fie din nou titular după o perioadă de patru luni de absență. Accidentat mult timp după o acțiune la echipa națională, fundașul stânga va fi titular în echipa lui Costel Gâlcă.

Andrei Borza revine în sfârșit ca titular la Rapid după patru luni, perioadă în care a ratat 13 meciuri oficiale ale giuleștenilor. În luna septembrie, fundașul de 20 de ani s-a accidentat la un antrenament al naționalei României atunci când a fost lovit chiar de un membru din staff, suferind o fractură la degetul mic de la piciorul drept.

Borza, din nou titular la Rapid

La aproximativ patru luni distanță de la acel moment, Borza va fi din nou în primul 11 al Rapidului. Tânărul din echipa lui Costel Gâlcă a fost folosit și în runda trecută, la eșecul cu Oțelul Galați, însă atunci a intrat în partea a doua din postura de rezervă.

Ultimul meci în care Borza fusese trimis titular de Gâlcă a fost cel cu UTA Arad din tur, care a avut loc pe 29 august. Atunci, giuleștenii s-au impus pe teren propriu cu 2-0, într-un duel în care fundașul stânga a oferit un assist la o reușită a lui Alex Dobre.

Meciul în care Andrei Borza revine titular la Rapid, derby-ul cu FCSB, va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.