Rapid pregătește un moment emoționant pentru derby-ul cu FCSB. Cu ce banner vor intra jucătorii pe teren - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Rapid pregătește un moment emoționant pentru derby-ul cu FCSB. Cu ce banner vor intra jucătorii pe teren

Andrei Nicolae Publicat: 21 decembrie 2025, 17:44

Jucătorii de la Rapid, înainte de un meci / Sport Pictures

FCSB și Rapid se vor întâlni duminică seara în ultimul derby al anului din Liga 1. Înainte de meci, giuleștenii vor aduce un omagiu către trei foști rugbiști care au murit în timpul Revoluției care a avut loc în luna decembrie a anului 1989.

Rapid pregătește un moment emoționant care se va produce înainte de meciul cu FCSB de pe Arena Națională. În momentul în care jucătorii lui Costel Gâlcă vor intra pe teren, aceștia vor avea un banner care să aducă aminte de trei victime ale Revoluției care aparțineau de clubul alb-vișiniu.

Momentul pregătit de Rapid

Nu ne uităm eroii și în zi de derby ne gândim la Florin Butiri, Bogdan Stan și Petre Astafei. Trei rugbiști Rapidiști de 20, 21 și 22 de ani care au fost uciși în timpul Revoluției din Decembrie 1989.

La 36 de ani de la acele zile, jucătorii Rapidului vor intra pe teren cu un banner în memoria lor. Un gest de respect pentru trei tineri care aveau tot viitorul înainte și care au plătit cu viața dorința de libertate.

Rapid nu uită! Glorie lor și tuturor celor care au avut curajul să spună „ajunge””, se arată în mesajul postat de Rapid pe rețelele sociale cu aproximativ șase ore înainte de fluierul de start.

Partida dintre FCSB și Rapid va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Pompier din Botoșani, înger de Crăciun pentru 7 copii. Le-a oferit casa moștenită de la buniciPompier din Botoșani, înger de Crăciun pentru 7 copii. Le-a oferit casa moștenită de la bunici
