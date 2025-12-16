Marele Premiu al Portugaliei revine în Formula 1. Lusitanii vor înlocui Zandvoort începând cu 2027 - Antena Sport

Marele Premiu al Portugaliei va reveni în calendarul Campionatului Mondial de Formula 1 în 2027, în locul Grand Prix-ului Olandei, a anunţat marţi promotorul competiţiei, citat de AFP.
Un acord pe doi ani a fost încheiat între Formula 1 şi Autodromo Internacional do Algrave din Portimao, valabil până în 2028.
Portugalia revine în Formula 1
Situat în extremitatea sudică a Portugaliei, circuitul de 4,6 km “oferă piloţilor o provocare tehnică cu schimbări de altitudine spectaculoase, culminând cu o coborâre către ultimul viraj dreapta, care duce la linia dreaptă a boxelor”, explică Formula 1 într-un comunicat.
Nu a fost încă anunţată o dată, dar Marele Premiu al Portugaliei urmează să-l înlocuiască pe cel al Olandei, care a avut loc la sfârşitul lunii august şi este deja confirmat că va fi eliminat din calendar după 2026.
BREAKING: Formula 1 to return to Portugal in 2027 and 2028
As part of a two-year agreement, the Autódromo Internacional do Algarve will be back on the F1 calendar!#F1 pic.twitter.com/WnYIY37jSr
— Formula 1 (@F1) December 16, 2025
Autodromo Internacional do Algarve şi-a făcut debutul ca circuit al Campionatului Mondial de Formula 1 în octombrie 2022, în timpul pandemiei de Covid-19, dar a părăsit calendarul din următorul sezon.
Înainte de aceasta, Portugalia a găzduit primul său Mare Premiu la Porto în 1958, înainte de a vizita circuitul Monsanto (la graniţa cu Spania) în 1959 şi apoi circuitul de la Estoril, lângă Lisabona, între 1984 şi 1996.
Sursa: Agerpres
- Max Verstappen, elogiat de un fost pilot din F1 pentru sezonul 2025: “Cel mai bun. A fost un miracol”
- Își va menține McLaren atuurile în 2026?
- Helmut Marko, atac la Christian Horner: “Dacă ar fost demis mai devreme, Max Verstappen ar fi fost campion”
- Grand Prix, ediţia 37: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea, analiză la finalul sezonului de F1
- Lewis, a sosit vremea? Analiza lui Adrian Georgescu