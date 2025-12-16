Marele Premiu al Portugaliei revine în Formula 1. Lusitanii vor înlocui Zandvoort începând cu 2027 - Antena Sport

Închide meniul
Marele Premiu al Portugaliei revine în Formula 1. Lusitanii vor înlocui Zandvoort începând cu 2027

Andrei Nicolae Publicat: 16 decembrie 2025, 13:38

Marele Premiu al Portugaliei desfășurat în 2022 / Profimedia

Marele Premiu al Portugaliei va reveni în calendarul Campionatului Mondial de Formula 1 în 2027, în locul Grand Prix-ului Olandei, a anunţat marţi promotorul competiţiei, citat de AFP.

Un acord pe doi ani a fost încheiat între Formula 1 şi Autodromo Internacional do Algrave din Portimao, valabil până în 2028.

Portugalia revine în Formula 1

Situat în extremitatea sudică a Portugaliei, circuitul de 4,6 km “oferă piloţilor o provocare tehnică cu schimbări de altitudine spectaculoase, culminând cu o coborâre către ultimul viraj dreapta, care duce la linia dreaptă a boxelor”, explică Formula 1 într-un comunicat.

Nu a fost încă anunţată o dată, dar Marele Premiu al Portugaliei urmează să-l înlocuiască pe cel al Olandei, care a avut loc la sfârşitul lunii august şi este deja confirmat că va fi eliminat din calendar după 2026.

Autodromo Internacional do Algarve şi-a făcut debutul ca circuit al Campionatului Mondial de Formula 1 în octombrie 2022, în timpul pandemiei de Covid-19, dar a părăsit calendarul din următorul sezon.

Înainte de aceasta, Portugalia a găzduit primul său Mare Premiu la Porto în 1958, înainte de a vizita circuitul Monsanto (la graniţa cu Spania) în 1959 şi apoi circuitul de la Estoril, lângă Lisabona, între 1984 şi 1996.

Sursa: Agerpres

