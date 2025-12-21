Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Hermannstadt - Petrolul 1-1. Echipa lui Dorinel Munteanu evită dramatic înfrângerea - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Hermannstadt – Petrolul 1-1. Echipa lui Dorinel Munteanu evită dramatic înfrângerea

Hermannstadt – Petrolul 1-1. Echipa lui Dorinel Munteanu evită dramatic înfrângerea

Daniel Işvanca Publicat: 21 decembrie 2025, 15:54

Comentarii
Hermannstadt – Petrolul 1-1. Echipa lui Dorinel Munteanu evită dramatic înfrângerea

Hermannstadt - Petrolul / SPORT PICTURES

Dorinel Munteanu are parte de o misiune grea pe banca celor de la Hermannstadt, după ce echipa sa a scos un rezultat de egalitate în Liga 1. Sibienii au remizat „acasă” cu Petrolul Ploiești, în etapa 21 din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Deși gazdele au dominat copios partida în multe momente, prahovenii au fost cei care au reușit să dea lovitura. Tommi Jyry (min. 24) a deschis scorul pentru oaspeți, însă Hermannstadt a egalat în minutul 90.

Al doilea meci fără victorie pentru Dorinel Munteanu

După ce a debutat cu înfrângere pe banca celor de la Hermannstadt, Dorinel Munteanu a scos un punct pe teren propriu în Liga 1. De această dată, sibienii au remizat cu Petrolul lui Eugen Neagoe, scor 1-1.

Veniți și ei după două înfrângeri consecutive în campionat, prahovenii au găsit drumul spre gol în minutul 24 al partidei, prin finlandezul Tommi Jyry.

Dorinel Munteanu a avut și o criză de nervi în minutul 85, când a cerut socoteală centralului pentru faptul că adversarii trăgeau de timp. Bineînțeles, protestele sale au fost sancționate cu un cartonaș galben.

Reclamă
Reclamă

Din fericire, echipa sa a reușit să revină în meci și să restabilească egalitatea în minutul 90, prin Ionuț Stoica. Acesta s-a aflat la originea centrării lui Stancu.

Au evoluat echipele:

  • HERMANNSTADT (4-3-3): Căbuz – Căpușă, Karo, I. Stoica (cpt.), Ciubotaru – Dr. Albu, Issah, Jair – Chițu, Buș, Oroian. Rezerve: Muțiu – I. Pop, Antwi, Bârstan, Stancu, Diogo Branco, Biceanu, Gândilă, Miharț, Vuc. Antrenor: Dorinel Munteanu
  • PETROLUL (4-3-3): Krell – Ricardinho, Papp, Guilherme, Sălceanu – Dulca, Dongmo, Jyry – V. Gheorghe, Chică-Roșă, Grozav. Rezerve: Bălbărău – Miguel Constantinescu, Dudu, Onguene, Dumitriu, Tolea, Hanca, Boțogan, D. Paraschiv, Doumtsios, B. Marian, Dumitrache. Antrenor: Eugen Neagoe
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
El este românul care a murit pe cel mai înalt vulcan din lume. Imagini din timpul operaţiunii de recuperare
Observator
El este românul care a murit pe cel mai înalt vulcan din lume. Imagini din timpul operaţiunii de recuperare
Antrenoarea de tenis care predă lecții în pantofi cu toc a generat mari controverse. Imaginile cu ea au devenit virale pe internet
Fanatik.ro
Antrenoarea de tenis care predă lecții în pantofi cu toc a generat mari controverse. Imaginile cu ea au devenit virale pe internet
16:58
“M-a sunat domnul Stoica” Dorit de FCSB şi Rapid, Kevin Ciubotaru a spus unde vrea să se transfere!
16:53
A văzut ce a făcut Dennis Man și a înjurat. Românul, protagonistul unui moment tensionat în Utrecht – PSV
16:29
U Cluj – Farul 1-0. Lukic a deschis scorul după o gafă monumentală a constănţenilor!
16:26
Nota primită de Ianis Hagi după ce a jucat 25 de minute cu ultima clasată din Turcia. Cifrele românului
16:19
Gigi Becali, transfer-surpriză la FCSB! Jucătorul pe care îl vrea patronul campioanei
15:21
George Puşcaş, făcut praf după ce a cerut un salariu uriaş lui Dinamo: “El, săracul, nu joacă de vreo doi ani”
Vezi toate știrile
1 FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul 2 Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?” 3 Transfer de la Universitatea Craiova la AEK Atena? Cu ce jucător a discutat patronul grecilor 4 Răspunsul lui Denis Drăguş la oferta FCSB. Anunţ surpriză din Turcia 5 Jucătorul lui Dinamo, „distrus” după eșecul cu UTA: „Chiar nu știu ce joacă, sincer vă spun” 6 EXCLUSIVIoan Andone a dat verdictul în privinţa derby-ului FCSB – Rapid: “Eu aşa cred că se va termina”
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului