Hermannstadt - Petrolul 1-1. Echipa lui Dorinel Munteanu evită dramatic înfrângerea - Antena Sport

Dorinel Munteanu are parte de o misiune grea pe banca celor de la Hermannstadt, după ce echipa sa a scos un rezultat de egalitate în Liga 1. Sibienii au remizat „acasă” cu Petrolul Ploiești, în etapa 21 din Liga 1.

Deși gazdele au dominat copios partida în multe momente, prahovenii au fost cei care au reușit să dea lovitura. Tommi Jyry (min. 24) a deschis scorul pentru oaspeți, însă Hermannstadt a egalat în minutul 90.

Al doilea meci fără victorie pentru Dorinel Munteanu

După ce a debutat cu înfrângere pe banca celor de la Hermannstadt, Dorinel Munteanu a scos un punct pe teren propriu în Liga 1. De această dată, sibienii au remizat cu Petrolul lui Eugen Neagoe, scor 1-1.

Veniți și ei după două înfrângeri consecutive în campionat, prahovenii au găsit drumul spre gol în minutul 24 al partidei, prin finlandezul Tommi Jyry.

Dorinel Munteanu a avut și o criză de nervi în minutul 85, când a cerut socoteală centralului pentru faptul că adversarii trăgeau de timp. Bineînțeles, protestele sale au fost sancționate cu un cartonaș galben.