Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Max Verstappen a anunţat cu ce număr va pilota în Formula 1, după ce a pierdut titlul mondial: "Cred că e mai bine" - Antena Sport

Home | Formula 1 | Max Verstappen a anunţat cu ce număr va pilota în Formula 1, după ce a pierdut titlul mondial: “Cred că e mai bine”

Max Verstappen a anunţat cu ce număr va pilota în Formula 1, după ce a pierdut titlul mondial: “Cred că e mai bine”

Alex Masgras Publicat: 18 decembrie 2025, 14:31

Comentarii
Max Verstappen a anunţat cu ce număr va pilota în Formula 1, după ce a pierdut titlul mondial: Cred că e mai bine

Max Verstappen / Profimedia

Pilotul olandez Max Verstappen va concura cu numărul 3 imprimat pe monopostul său Red Bull în ediţia 2026 a Campionatului Mondial de Formula 1, informează L’Equipe.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Verstappen a pilotat cu numărul 1 pe maşina sa începând din 2022, după primul dintre cele patru titluri mondiale consecutive pe care le-a cucerit în Marele Circ.

Max Verstappen va pilota cu numărul 3 în sezonul 2026 din Formula 1

Olandezul este nevoit însă să renunţe la acest număr, în condiţiile în care a fost deposedat anul acesta de coroana de campion, care a revenit britanicului Lando Norris, de la McLaren.

Înainte de a deveni campion mondial, Max Verstappen a concurat cu numărul 33 pe monopost, în primele sale sezoane în Formula 1, însă acum nu doreşte să revină la acel număr.

“Numărul meu norocos a fost întotdeauna 3. Cred că e mai bine, doar un ‘3’. Întotdeauna am spus că 33 este dublu norocos, dar am avut deja partea mea de noroc în F1”, a explicat olandezul într-un interviu pentru Viaplay.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Femeia prinsă în braţele şefului la concertul Coldplay rupe tăcerea: "A fost primul şi singurul sărut"
Observator
Femeia prinsă în braţele şefului la concertul Coldplay rupe tăcerea: "A fost primul şi singurul sărut"
Ilie Năstase, primul mare sportiv al lumii care a semnat cu Nike. Cum l-a „furat” rivala Adidas pe „Nasty”
Fanatik.ro
Ilie Năstase, primul mare sportiv al lumii care a semnat cu Nike. Cum l-a „furat” rivala Adidas pe „Nasty”
17:45
„O mare parte din merit îi revine lui”. Titularul lui Inter a dezvăluit ce s-a schimbat la echipă după venirea lui Cristi Chivu
17:36
Eintracht Frankfurt, pedepsită de UEFA pentru comportamentul fanilor pe Camp Nou! Sancțiuni uriașe pentru nemți
17:26
VideoAntena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 18 decembrie
17:17
Dinamo vrea să-l transfere pe George Pușcaș. Zeljko Kopic a confirmat: „E pe lista noastră”
17:10
Daniel Pancu i-a cerut direct transferuri lui Neluţu Varga: “Şi în trecut au fost probleme”
16:57
Kylian Mbappe îi calcă pe urme lui Cristiano Ronaldo! Starul francez, la un gol de istorie
Vezi toate știrile
1 FotoCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie 2 Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident 3 Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică” 4 Reacţia categorică a lui Gigi Becali după ce Istvan Kovacs a fost delegat la FCSB – Rapid: “La revedere” 5 Claudiu Keșeru a plecat de la FC Bihor. De ce şi-a dat demisia 6 Valeriu Iftime anunţă primul plecat de la FCSB. Fotbalistul abia a semnat: “Vorbim din ianuarie”
Citește și
Cele mai citite
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Cine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicieCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie