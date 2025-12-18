Max Verstappen a anunţat cu ce număr va pilota în Formula 1, după ce a pierdut titlul mondial: "Cred că e mai bine" - Antena Sport

Pilotul olandez Max Verstappen va concura cu numărul 3 imprimat pe monopostul său Red Bull în ediţia 2026 a Campionatului Mondial de Formula 1, informează L’Equipe.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Verstappen a pilotat cu numărul 1 pe maşina sa începând din 2022, după primul dintre cele patru titluri mondiale consecutive pe care le-a cucerit în Marele Circ.

Max Verstappen va pilota cu numărul 3 în sezonul 2026 din Formula 1

Olandezul este nevoit însă să renunţe la acest număr, în condiţiile în care a fost deposedat anul acesta de coroana de campion, care a revenit britanicului Lando Norris, de la McLaren.

Înainte de a deveni campion mondial, Max Verstappen a concurat cu numărul 33 pe monopost, în primele sale sezoane în Formula 1, însă acum nu doreşte să revină la acel număr.

“Numărul meu norocos a fost întotdeauna 3. Cred că e mai bine, doar un ‘3’. Întotdeauna am spus că 33 este dublu norocos, dar am avut deja partea mea de noroc în F1”, a explicat olandezul într-un interviu pentru Viaplay.