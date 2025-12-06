"Crezi că aveți ce trebuie să câștigați mâine?". Răspunsul lui Oscar Piastri înaintea cursei finale din Abu Dhabi - Antena Sport

Oscar Piastri va pleca de pe poziția a treia în cursa finală a acestui sezon care va avea loc la Abu Dhabi. Pilotul australian a vorbit după finalul calificărilor de la Yas Marina despre rezultatul obținut și a recunoscut că nu a fost atât de rapid precum și-ar fi dorit el.

Lupta pentru titlu din Formula 1 “arde”, iar rezultatele din calificările de la Abu Dhabi confirmă acest lucru. Verstappen va pleca de pe prima poziție, Norris este pe 2, iar Piastri pe 3, toți piloții angrenați în confruntarea pentru campionat fiind pe pozițiile fruntașe.

Oscar Piastri, prima reacție după calificările din Abu Dhabi

După ce a înregistrat al treilea timp în sesiunea a treia de calificări din Abu Dhabi, Piastri a vorbit despre ritmul mașinii sale, care începuse foarte bine sesiunea și a fost cel mai bun în Q1. Pilotul McLaren nu a reușit să își mențină ritmul până la final, asfel că va pleca din spatele rivalilor săi în cursa de mâine, în contextul în care el este pe locul 3 și în clasamentul general.

Piastri l-a lăudat pe Verstappen, despre care a spus că a fost rapid până acum în acest weekend. Când a fost întrebat dacă are ce trebuie pentru a se clasa pe primul loc la finalul cursei de mâine, australianul a fost rezervat.

“În Q1 a fost foarte bine că am intrat în ritm deja. În Q3 n-am lăsat foarte multe lucruri pe masă, n-am fost suficient de rapizi astăzi, dar mâine va fi o zi interesantă.